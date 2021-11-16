ФРН та Франція попередили РФ про "серйозні наслідки" ескалації в Україні

Німеччина та Франція стурбовані військовою активністю Росії біля кордонів України. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Гайко Мааса (Heiko Maas) та Жана-Іва Ле Дріана за підсумками зустрічі з главою українського МЗС Дмитром Кулебою у Брюсселі 15 листопада. Документ містить попередження про "серйозні наслідки" для РФ у разі подальших спроб підірвати територіальну цілісність України.

"На тлі поновлення стурбованості з приводу пересування російських військ поблизу України ми закликаємо Росію виявляти стриманість та надавати прозору інформацію про свою військову активність. Будь-яка нова спроба підірвати територіальну цілісність України матиме серйозні наслідки", - йдеться в заяві

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У Франції та ФРН закликали Україну до стриманості

Водночас міністри також закликали Україну "зберігати стриманість", продовжити реалізацію Мінських домовленостей та участь у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція). Міністри нагадали, що навесні цього року Київ зробив значний внесок у деескалацію ситуації біля кордону, "незважаючи на агресивну риторику Росії та на те, що Росія не стала надавати прозору інформацію відповідно до своїх міжнародних зобов'язань".

Маас і Ле Дріан шкодують, що РФ "неодноразово відмовлялася від переговорів на рівні міністрів закордонних справ у "нормандському форматі". У спільній заяві вони вчергове підтвердили готовність зустрітися найближчим часом та "провести конструктивний та предметний обмін думками". Міністри повторили свій заклик до Москви зробити аналогічні кроки для досягнення "стійкого миру на Донбасі".

Джонсон: Або осійський газ, або підтримка України

Того ж дня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив думку, що Європа незабаром постане перед вибором: збільшити залежність від поставок російського газу або ж виступити на підтримку України.

"Ми сподіваємося, що наші друзі усвідомлюють, що незабаром їм треба буде зробити вибір між отриманням все більшої кількості російських вуглеводнів гігантськими новими газогонами і захистом України, а також відстоюванням справи миру і стабільності", - зазначив він. Джонсон додав, що Лондон підтримує Києв не тому, що хоче "ворогувати з Росією, якимось чином стратегічно оточити її або підірвати статус "цієї великої країни".

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Як повідомлялося раніше, в американських ЗМІ писали, що Росія знову стягує до кордонів України військові сили. В українському міністерстві оборони спершу спростували цю інформацію, а згодом повідомили, що на кордоні з Україною і на непідконтрольних Києву територіях зосереджені російські військові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб "з метою підтримання напруги в регіоні". У Росії всі звинувачення в ескалації відкидають.

Нагадаємо, що напередодні західна розвідка попередила про високу ймовірність вторгнення РФ в Україну вже цієї зими. Зокрема в США побоюються, що нинішнє стягнення російських військ до кордону з Україною має значно серйозніший характер, ніж навесні. Також державний секретар США припустив, що мігрантами на кордоні Білорусь відволікає від дій РФ щодо України. В НАТО теж заявили, що уважно стежать за переміщенням російських військ ближче до кордону з Україною та готові реагувати на будь-який розвиток подій.