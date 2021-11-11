Сполучені Штати Америки (США) застерегли Росію від ще однієї "серйозної помилки" щодо України та вимагають роз'яснень щодо переміщень військ біля українського кордону, заявив держсекретар Ентоні Блінкен на спільній пресконференції у Вашингтоні з главою МЗС України Дмитром Кулебою в середу, 10 листопада.

За його словами, Сполучені Штати занепокоєні повідомленнями про "незвичну активність Росії" поблизу кордонів України. "У нас немає ясності про наміри Москви, але ми знаємо, як вона діє", - сказав Блінкен.

"Нас непокоїть, що Росія може зробити серйозну помилку, спробувавши повторити те, що вона зробила у 2014 році, коли зосередила сили вздовж кордону, вторглася на суверенну територію України і при цьому неправдиво стверджувала, що її спровокували", - сказав глава американського зовнішньополітичного відомства, наголосивши на прихильності США до незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.

Своєю чергою Кулеба повідомив, що Україна хоче співпрацювати з США для зміцнення своєї оборони і "не має наміру нікого атакувати".

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Військова активність Росії неподалік кордонів з Україною

Нагадаємо, 3 листопада, міністерство оборони України заявило, що на кордоні з РФ, а також на непідконтрольних Києву територіях на початок листопада зосереджено російські військові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.

У міноборони зауважили, що впродовж другого півріччя 2021 року поблизу кордону України Росія проводила серію військових навчань. Як вказують в міноборони, після завершення навчань підрозділи 41-ї армії залишились у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною.

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До того про чергове стягування військ РФ до кордону України повідомили американські ЗМІ. У матеріалі видання The Washington Post йшлося про те, що останнім часом в соціальних мережах почали з'являтися відео, на яких видно, "як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включно з танками та ракетами на півдні та заході Росії".

Видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, на яких зображене скупчення бронетанкових підрозділів і самохідної артилерії разом із наземними військами біля російського міста Єльня Смоленської області.

Як повідомлялося, раніше в міноборони України заперечували ці дані. У відомстві тоді припустили, що поширення інформації в ЗМІ про нарощування російських військ на кордоні є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій.