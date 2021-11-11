США занепокоєні повідомленнями про "незвичну активність Росії" поблизу кордонів України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Сполучені Штати Америки (США) застерегли Росію від ще однієї "серйозної помилки" щодо України та вимагають роз'яснень щодо переміщень військ біля українського кордону, заявив держсекретар Ентоні Блінкен на спільній пресконференції у Вашингтоні з главою МЗС України Дмитром Кулебою в середу, 10 листопада.
За його словами, Сполучені Штати занепокоєні повідомленнями про "незвичну активність Росії" поблизу кордонів України. "У нас немає ясності про наміри Москви, але ми знаємо, як вона діє", - сказав Блінкен.
"Нас непокоїть, що Росія може зробити серйозну помилку, спробувавши повторити те, що вона зробила у 2014 році, коли зосередила сили вздовж кордону, вторглася на суверенну територію України і при цьому неправдиво стверджувала, що її спровокували", - сказав глава американського зовнішньополітичного відомства, наголосивши на прихильності США до незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.
Своєю чергою Кулеба повідомив, що Україна хоче співпрацювати з США для зміцнення своєї оборони і "не має наміру нікого атакувати".
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Нагадаємо, 3 листопада, міністерство оборони України заявило, що на кордоні з РФ, а також на непідконтрольних Києву територіях на початок листопада зосереджено російські військові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.
У міноборони зауважили, що впродовж другого півріччя 2021 року поблизу кордону України Росія проводила серію військових навчань. Як вказують в міноборони, після завершення навчань підрозділи 41-ї армії залишились у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною.
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До того про чергове стягування військ РФ до кордону України повідомили американські ЗМІ. У матеріалі видання The Washington Post йшлося про те, що останнім часом в соціальних мережах почали з'являтися відео, на яких видно, "як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включно з танками та ракетами на півдні та заході Росії".
Видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, на яких зображене скупчення бронетанкових підрозділів і самохідної артилерії разом із наземними військами біля російського міста Єльня Смоленської області.
Як повідомлялося, раніше в міноборони України заперечували ці дані. У відомстві тоді припустили, що поширення інформації в ЗМІ про нарощування російських військ на кордоні є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій.