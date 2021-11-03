Міноборони України повідомило, де розміщені 90 тисяч російських військових

Міністерство оборони України заявило, що на кордоні з РФ, а також на непідконтрольних Києву територіях на початок листопада зосереджено російські військові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.

"За даними Головного управління розвідки міністерства оборони, станом на початок листопада 2021 року біля нашого кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ (сил) загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб", - повідомляється на сайті міністерства оборони України увечері у вівторок, 2 листопада. У відомстві також відзначили, що уважно відстежують ситуацію, яка склалася поблизу державного кордону України з РФ, а також в ОРДЛО та в анексованому Росією Криму.

За цими даними, до складу цих російських сил входять війська 8-ї, 20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ.

Крім того, поблизу українського кордону "базуються окремі з'єднання та частини 4-ї, 6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомлені пресслужби міноборони.

Також зазначається, що на підконтрольних проросійським сепаратистам територіях Донецької і Луганської областей діють два армійські корпуси російських військ. У міноборони України також заявили, що Росія періодично скупчує війська, "з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави".

Концентрація сил у Смоленській області

У міноборони нагадують, що впродовж другого півріччя 2021-го року поблизу кордону України Росія проводила серію військових навчань.

Супутниковий знімок військ РФ компанії Maxar Technologies, 1 листопада

До них, за даними українського відомства, залучали сили Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ.

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Як вказують в міноборони, після завершення навчань підрозділи 41-ї армії залишились у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною.

Росія знову стягує війська?

Напередодні про чергове стягування військ РФ до кордону України повідомили американські ЗМІ. У матеріалі видання The Washington Post йшлося про те, що останнім часом в соціальних мережах почали з'являтися відео, на яких видно, "як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включно з танками та ракетами на півдні та заході Росії".

Видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, на яких зображене скупчення бронетанкових підрозділів і самохідної артилерії разом із наземними військами біля російського міста Єльня Смоленської області.

Як повідомлялося, раніше в міноборони України заперечували ці дані. У відомстві тоді припустили, що поширення інформації в ЗМІ про нарощування російських військ на кордоні є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій.