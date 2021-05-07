 Росія посилить армію на своєму західному кордоні - Шойгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2021

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Новини

Росія посилить армію на своєму західному кордоні - Шойгу

У відповідь на зростання загрози з боку НАТО та США Росія сформує 20 нових військових частин у Західному військовому окрузі, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. У війська округу надійдуть дві тисячі одиниць зброї.

Сергій Шойгу

Сергій Шойгу (фото з архіву)

Росія сформує на заході країни близько 20 нових з'єднань і військових частин, заявив у понеділок, 31 травня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу. "Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано близько 20 з'єднань і військових частин", - сказав він. Західний військовий округ Росії межує з Україною, Латвією, Литвою, Польщею, Естонією, Фінляндією та Білоруссю.

За словами Шойгу, на західному стратегічному напрямку продовжує зростати військова загроза - країни НАТО на чолі з США нарощують інтенсивність польотів своєї стратегічної авіації, присутність бойових кораблів з крилатими ракетами та число їхніх навчань.

"За останні сім років у 14 разів зросла інтенсивність польотів стратегічної бомбардувальної авіації ВПС США в Європі", - сказав Шойгу. Він додав, що кораблі НАТО з керованою ракетною зброєю систематично заходять в Балтійське море. "Тільки минулого року кораблі даного класу тричі виконували завдання поблизу Калінінграда. Всього з 2016 року система об'єктивного контролю зафіксувала 18 таких виходів бойових кораблів в передбачувані райони пуску крилатих ракет", - повідомив Шойгу.

При цьому він зазначив, що російські організаційні заходи "синхронізовані з постачанням сучасного озброєння і військової техніки". "У поточному році в війська округу планується поставити близько двох тисяч одиниць зброї", - зазначив міністр.

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