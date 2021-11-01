Міноборони України заперечує, що Росія стягує війська до кордону

У міноборони України заявили, що не виявили посиленої військової присутності Росії на кордоні. Раніше про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на власні джерела.
Міністерство оборони України в понеділок, 1 листопада, спростувало інформацію про стягнення російських військ до українського кордону після завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2021", яку раніше поширили засоби масової інформації.
"За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - повідомляє пресслужба міноборони.
Натомість в міністерстві припустили, що поширення інформації в ЗМІ про нібито нарощування російських військ на кордоні є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій. Як зазначили у відомстві, по суті йдеться про планові переміщення військ після завершення навчань.
Американське видання The Washington Post 30 жовтня оприлюднило статтю про те, що Росія буцімто знову стягує до кордону з Україною військових та техінку протягом останніх тижнів.
ЗМІ послалося на відео в соцмережах із переміщеням військової техніки, а також на власні джерела серед американських та європейських посадовців, у яких маневри Москви викликали занепокоєння. У публікації відзначено, що ситуація на Донбасі "виходить на новий рівень" після застосування Україною безпілотника Bayraktar уперше з початку війни.
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Видання також нагадало, що подібна ситуація спостерігалася у квітні 2021 року, коли Росія сконцентрувала на кордонах з Україною десятки тисяч військ. Тоді посилення російської військової присутності поблизу кордону з Україною викликало значне занепокоєння у Вашингтоні і ЄС. Утім, згодом в міністерстві оборони Росії заявили, що російські військові, які брали участь у "заходах раптової перевірки" поблизу кордонів України, почали повертатися у пункти постійної дислокації.
Росія відвела частину військ, але значна кількість залишається на кордоні з Україною, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві.
Весь квітень Росія перекидала війська до кордонів з Україною та в Крим. Політики на Заході попереджали про небезпеку військового конфлікту. Аналітики робили свої прогнози. Їхні висновки - в огляді DW.