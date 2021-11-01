Міноборони України заперечує, що Росія стягує війська до кордону

Міністерство оборони України в понеділок, 1 листопада, спростувало інформацію про стягнення російських військ до українського кордону після завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2021", яку раніше поширили засоби масової інформації.

"За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - повідомляє пресслужба міноборони.

Натомість в міністерстві припустили, що поширення інформації в ЗМІ про нібито нарощування російських військ на кордоні є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій. Як зазначили у відомстві, по суті йдеться про планові переміщення військ після завершення навчань.

Росія знову стягує війська?

Американське видання The Washington Post 30 жовтня оприлюднило статтю про те, що Росія буцімто знову стягує до кордону з Україною військових та техінку протягом останніх тижнів.

ЗМІ послалося на відео в соцмережах із переміщеням військової техніки, а також на власні джерела серед американських та європейських посадовців, у яких маневри Москви викликали занепокоєння. У публікації відзначено, що ситуація на Донбасі "виходить на новий рівень" після застосування Україною безпілотника Bayraktar уперше з початку війни.

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Видання також нагадало, що подібна ситуація спостерігалася у квітні 2021 року, коли Росія сконцентрувала на кордонах з Україною десятки тисяч військ. Тоді посилення російської військової присутності поблизу кордону з Україною викликало значне занепокоєння у Вашингтоні і ЄС. Утім, згодом в міністерстві оборони Росії заявили, що російські військові, які брали участь у "заходах раптової перевірки" поблизу кордонів України, почали повертатися у пункти постійної дислокації.