 Ентоні Блінкен: Загрози Україні з боку Росії зберігаються | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2021

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Ентоні Блінкен: Загрози Україні з боку Росії зберігаються

Росія відвела частину військ, але значна кількість залишається на кордоні з Україною, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві.

Володимир Зеленський (ліворуч) зустрівся з Ентоні Блінкеном у Києві

Володимир Зеленський (ліворуч) зустрівся з Ентоні Блінкеном у Києві

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що загрози Україні з боку Росії зберігаються. Про це він сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським зустрічі зі ЗМІ в Києві у четвер, 6 травня.

"Що стосується загроз - вони залишаються. Росія відвела деяку частину військ, але значна частина залишається на кордоні з Україною. Росія здатна за короткий час діяти агресивно, якщо вона вирішить це робити. Ми спостерігаємо за всіма діями Росії", - сказав Блінкен, цитує інформагентство "Українські новини". 

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За словами держсекретаря, США високо цінують витримку України в протидії цій агресії. "Я глибоко ціную витримку, яку продемонструвала Україна в умовах таких провокаційних дій перед такою агресією. Україна зазнає втрат, є жертви, проте витримка, яку проявила Україна, реальна і високо цінується, тому що Україна не відповідає на провокації Росії. Це обговорювалося також на засіданні НАТО", - зазначив Блінкен.

Він наголосив, що в цьому контексті США активно розглядають можливість посилення співпраці й допомоги Україні у сфері безпеки.  

Загроза з боку РФ залишається - Зеленський

Володимир Зеленський своєю чергою відзначив вкрай повільне зменшення російського військового контингенту уздовж кордонів з Україною і на окупованих територіях Криму та Донбасу. За його словами, на сьогодні уздовж лініх кордону між Україною та Росією та в анексованому Криму "спостерігається 75 тисяч людей і техніки". 

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"Ми наголошуємо - і наша розвідка, і наші професійні військові - ми бачимо тільки 3,5 тисячі військових, які розпочали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим. Більше ніде ми поки що зменшення не бачимо. Вважаємо, що зменшення це повільне і тому ймовірна загроза може бути", - зауважив Зеленський.

Також президент України повідомив, що під час зустрічі з Блінкеном обговорили питання безпеки в Чорноморському та Азовському регіонах.

Блінкен наголосив і на внутрішніх загрозах Україні

Держсекретар США визначив Росію як зовнішню загрозу Україні, але водночас наголосив і на внутрішніх загрозах. "Ми говорили про реформи і реформування інституцій, тому що є дуже багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України у реформуванні та боротьбі з корупцією. До них входять зовнішні сили, такі як Росія, і внутрішні сили, такі як олігархи і потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами", - зазначив Блінкен.

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"Тому боротьба з корупцією є одним із найважливіших завдань для українського народу і вирішальним для поліпшення його життя", - наголосив Блінкен після переговорів із Зеленським, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". 

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