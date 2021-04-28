 Резолюція Європарламенту: зброя для України, санкції та ″Північний потік-2″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.04.2021

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Європа

Резолюція Європарламенту: зброя для України, санкції та "Північний потік-2"

Європарламент у резолюції засудив скупчення російських військ біля кордонів України. Євродепутати також визначилися щодо постачання зброї Києву та санкцій, якщо Росія піде в наступ на Україну.

EU Flagge

Європарламент засуджує зосередження Росією її військ біля кордонів України та в "незаконно окупованому" Криму як "загрозливі та дестабілізаційні" дії. Про це йдеться у резолюції щодо Росії, випадку опозиціонера Олексія Навального, накопичення військ біля кордону України та російських атак у Чехії. За неї у четвер, 29 квітня, проголосували 569 євродепутатів, 67 висловилися проти, 46 утрималися, повідомляє кореспондент DW.

Оборонні озброєння для України

У резолюції нагадали, що Росія зосередила біля кордонів України понад 100 тисяч військових з танками, бронемашинами, артилерією та іншими важкими озброєннями. На думку євродепутатів, "масштаб та ударні можливості вказують на наступальні наміри". Згадуючи про рішення міністра оборони Росії Сергія Шойгу почати відведення з 23 квітня, у резолюції наголошується, що війська РФ мають повернутися в місця постійної дислокації "у повному складі та без зволікань". Також Європарламент вимагає від Росії припинити практику "невиправданих" нарощувань військ, спрямованих на залякування її сусідів.

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"Європарламент наголошує, що дружні країни повинні посилити військову підтримку України та надання оборонних озброєнь, що відповідає статті 51 Статуту ООН, яка дозволяє індивідуальну та колективну самооборону", - зазначається у резолюції. Крім того, Європарламент похвалив "пропорційну" реакцію України на дії Росії.

ЄС має попередити Росію про санкції в разі наступу на Україну

"Якщо подібне нарощування військ у майбутньому перейде у вторгнення в Україну з боку РФ, ЄС повинен дати чітко зрозуміти, що ціна за таке порушення міжнародного права та норм буде високою", - застерегли євродепутати у документі. Європарламент пропонує в такому разі "негайне" припинення імпорту нафти та газу з Росії до ЄС, відключення РФ від платіжної системи SWIFT та замороження усіх активів олігархів, близьких до російської влади, а також членів їхніх сімей. Пропонується їм також анулювати візи.

У Європарламенті висловили невдоволення, що у ЄС нема правових можливостей запроваджувати санкції щодо олігархів, причетних до корупції. Тому у резолюції пропонується доповнити режим санкцій за порушення прав людини новим санкційним режимом - за корупцію. Євродепутати наголосили, що країни ЄС не повинні бути "затишним місцем для російських багатств і інвестицій сумнівного походження".

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Також Європарламент "вимагає, що ЄС має зменшити свою залежність від російських енергоносіїв". У резолюції закликається зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2" і припинити зведення "спірних атомних електростанцій, які споруджує "Росатом". Як відомо, Чехія уже виключила "Росатом" з тендеру на будівництво АЕС "Дуковани".

Євродепутати підтримали Чехію в шпигунському скандалі з РФ

Європарламент також засудив "факт" того, що агенти військової розвідки Росії (відомої як ГРУ) спричинили вибух на складі боєприпасів у Чехії в 2014 році. Цю подію в резолюції оцінили як "порушення суверенітету Чехії" та "неприйнятними ворожими діями". Напередодні під час дебатів деякі євродепутати висловлювали сумніви у заяві Праги, що за вибухами стоїть ГРУ. Натомість у резолюції висновки спецслужб Чехії назвали "добре обґрунтованими висновками".

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У резолюції підтримали Прагу в рішенні вислати 18 російських дипломатів, які, за даними Чехії, були агентами російської розвідки. Європарламент також закликав держави ЄС до координованої висилки російських дипломатів.

Європарламент закликає звільнити Навального

Євродепутати закликали Росію "негайно" та без жодних умов звільнити Олексія Навального, "чиє засудження є політично мотивованим і суперечить міжнародним зобов'язанням Росії щодо прав людини". Також резолюція закликає звільнити всіх осіб, затриманих за протести на підтримку опозиціонера.

Європарламент засудив і намагання прокуратури Москви домогтися визнання заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією "екстремістською організацією". "Боротьба з корупцією та бажання брати участь у вільному та плюралістичному суспільному дискурсі та виборчому процесі є невідчужуваним правом будь-якої особи та демократичної політичної організації та не має нічого спільного з екстремістськими поглядами", - додали в резолюції.

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