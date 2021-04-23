 Міноборони Росії заявило про повернення військ з навчань у Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2021

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Новини

Міноборони Росії заявило про повернення військ з навчань у Криму

У міністерстві оброни РФ стверджують, що підрозділи, які брали участь у навчаннях в анексованому Криму, почали повертатися у пункти постійної дислокації.

Кадр відеохроніки навчань російської армії в анексованому Криму

Кадр відеохроніки навчань російської армії в анексованому Криму

Російські військові, які брали участь "у заходах раптової перевірки" в анексованому Криму, почали повертатися у пункти постійної дислокації. Про це вранці у п'ятницю, 23 квітня, повідомили у міністерстві оборони Росії.

"У даний час військові підрозділи та з'єднання здійснюють марші на узбережжя, залізничні станції та аеродроми, де проводять завантаження на десантні кораблі, залізничні платформи та літаки військово-транспортної авіації", - стверджують у російському оборонному відомстві.

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У міністерстві також додали, що підрозділи морської піхоти, техніки і озброєння Каспійської флотилії і Чорноморського флоту вже завантажено на великі десантні кораблі.

"Морським піхотинцям належить здійснити перекидання у пункти постійної дислокації комбінованим способом - морським транспортом, залізничним транспортом та здійсненням маршів", - пояснили у міністерстві оборони Росії.

Крим залишають війська хімічного захисту Південного військового округу (ПВО) РФ і техніка та озброєння бригади управління загальновійськового об'єднання ПВО.

Шойгу оголосив про завершення навчань

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив з 23 квітня почати відводити російські війська, які передислокували до кордонів з Україною і до анексованого РФ Криму. Він наказав до 1 травня повернути до місць постійної дислокації підрозділи, які задіяли, як кажуть у РФ, в "навчаннях на півдні Росії".

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною ухвалено рішення завершити заходи з перевірки в Південному та Західному військових округах", - сказав Шойгу на нараді про підсумки дій військ.

За даними міністерства оборони РФ, у цих навчаннях взяли участь понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.

У США "уважно спостерігають" за російською армією

Речник Державного департаменту США Нед Прайс напередодні ввечері прокоментував слова Шойгу. Він зазначив, що у Вашингтоні добре знають про плани відведення військ, але чекають, допоки це насправді відбудеться.

"Ми почули слова. Я думаю, що ми спостерігатимемо за діями, - пояснив Прайс - Наскільки ми знаємо, це поки залишається оголошенням. Ось чому ми продовжуватимемо стежити дуже уважно".

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