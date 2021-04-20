Чи готує Росія наступ на Україну: на що вказують нові дані

Попри всі заклики до Москви знизити напруженість, Росія поки що не йде на деескалацію біля кордонів України. Ще минулого тижня Європейське командування Збройних сил США оцінювало ймовірність наступу військ РФ "від низької та середньої" та очікувало її зниження.

Але подальше нарощування Росією військ біля кордонів України та в Криму змусило деяких експертів заговорити про те, що РФ і справді може готувати наступ.

ICG: поки що військ РФ біля України недостатньо для наступу

"Попри російські танки, які підвозять до кордону, ймовірність того, що криваві бої, які сколихнули Донбас у 2014 і 2015 роках, негайно повторяться, видається низькою", - переконані експерти Міжнародної кризової групи (International Crisis Group, ICG), впливового аналітичного центру з головним офісом у Брюсселі. Доповідь "Реагування на нову кризу на кордонах України" вони опублікували 20 квітня. Свій погляд експерти пояснили так: "Хоча кількість і конфігурація військ викликають стурбованість, вони не відповідають схемі наступу".

Як нагадують у ICG, тривалий час серед оглядачів панувала думка, що Москву задовольняє статус-кво, який склався в Україні. Експерти пояснюють це тим, що мінські угоди "грають на руку" підтримуваним Росією силам на Донбасі. "Але останні переміщення військ і риторика Росії вказують на те, що вона може ставати все більш невдоволеною та, напевно, намагається натиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки", - вважають у Міжнародній кризовій групі.

І все ж, остаточний висновок ICG не є заспокійливим: якщо Захід не знайде правильного підходу до Росії, то "загроза ще однієї ескалації виглядає великою".

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Скільки військ РФ зосередила біля кордонів України?

Яка ж чисельність російських військ зараз перебуває біля кордонів України та в Криму? Українська влада спершу говорила про 80 тисяч, а вже 14 квітня міністр оборони Андрій Таран назвав цифру у 110 тисяч солдатів. У той же день представниця США при ОБСЄ заявила, що Росія перемістила 15-25 тисяч військ до кордонів України та в Крим, - на додачу до вже наявних там сил. Уже цього тижня видання The Wall Street Journal (WSJ) навело загальну оцінку американського уряду: 80 тисяч російських військових, що "приблизно вдвічі більше, ніж розгорнуті там російські сили чотири тижні тому". У Євросоюзі ж виходять з цифри у 100 тисяч.

Для порівняння, у Збройних силах України, за даними міноборони, у лютому налічувалися 195 тисяч військовослужбовців, з яких 40 тисяч брали участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі. 21 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє швидше призивати резервістів на військову службу. Ресурс у Києва для цього немалий - через бойові дії на Донбасі пройшли вже 400 тисяч українців.

Росія будує нові військові бази, перекидає винищувачі

Водночас слід розуміти, що за сучасного способу ведення війни одна лише кількість солдатів мало про що свідчить. Не менш важливими є кількість і типи озброєння, те, як війська організовані та яке у них тилове забезпечення, а також численні деталі, наприклад, запас пального та боєприпасів.

У цьому плані РФ також нарощує свою готовність. Наприклад, у ЄС заявили про розгортання Росією польових госпіталів. А WSJ повідомила про розміщення у Криму винищувачів Су-30, яких там не було в березні. Супутникові знімки демонструють розгортання в Криму також десантних військ, ударних гелікоптерів, розвідувальних дронів, обладнання для радіоелектронної боротьби.

Новий польовий табір військ РФ на південь від Воронежа виявила група російських незалежних блогерів Conflict Intelligence Team (CIT). І хоча від українського кордону табір відділяє близько 250 кілометрів, значна частина бойової техніки, яку там розмістили, належить до центрального військового округу РФ і "до Воронежа вона подолала сотні та тисячі кілометрів". Автори розслідування вказують на те, що цей табір розташовано найближче до Харківської та підконтрольної Києву частини Луганської області. У CIT вважають, що така диспозиція "носить швидше наступальний, а не оборонний характер".

Німецьке видання Der Spiegel повідомило про дві нові військові бази біля Марфівки неподалік Керчі. Там, де ще в середині березня було чисте поле, у квітні журналісти за супутниковими знімками нарахували понад тисячу військових машин. А в CIT заявили, що встановили перекидання на північ Криму псковських десантників з технікою, зокрема бронетранспортерами та бронемашинами десанту. До цього додаються і повідомлення про перекидання Росією суден каспійської флотилії до Азовського моря.

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Росія буде готовою до наступу за кілька тижнів

Американський генерал у відставці Філіп Брідлав, який командував силами НАТО в Європі, оцінив для WSJ перекидання Росією додаткових літаків до кордонів України так: "Вони належним чином розгорнули різні елементи військово-повітряних сил, які потрібні для створення переваги у повітрі над полем бою та прямої підтримки сухопутних військ".

У розмові з німецькою газетою Frankfurter Allgemeine Zeitung Брідлав заявив, що дуже стривожений, бо, на відміну від минулого тижня, російські війська біля кордонів України вже мають "стратегічні засоби, які Москва потребує для вторгнення: артилерію, обладнання радіоелектронної боротьби, тилове забезпечення, санітарів".

"Це не демонстрація. Це підготовка до великого наступу, - заявив WSJ керівник американського аналітичного центру The Potomac Foundation. - Я не прогнозую напад, але через два тижні це буде варіантом, яким росіяни зможуть скористатися".

Це збігається і з розрахунками Києва. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує, що чисельність російських військових наступного тижня сягне 120 тисяч. "Ми не можемо точно знати, чи почне Москва новий етап агресії проти України, але вони будуть готовими зробити це вже за кілька тижнів", - спрогнозував Кулеба.

Військові оглядачі вказують, що весняні погодні умови не є сприятливими для проведення наступальних операцій. Однак уже в травні ситуація почне змінюватися, коли ґрунт висихатиме і ставатиме більш прохідним для важкої військової техніки.