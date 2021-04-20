 Чи готує Росія наступ на Україну: на що вказують нові дані | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Чи готує Росія наступ на Україну: на що вказують нові дані

Росія продовжує перекидати війська до кордонів з Україною та в Крим. Аналітики зауважують, що хоча РФ поки що не готова до військового наступу, вона до такої готовності поступово наближається.

Чи готує Росія наступ на Україну: на що вказують нові дані

Попри всі заклики до Москви знизити напруженість, Росія поки що не йде на деескалацію біля кордонів України. Ще минулого тижня Європейське командування Збройних сил США оцінювало ймовірність наступу військ РФ "від низької та середньої" та очікувало її зниження.

Але подальше нарощування Росією військ біля кордонів України та в Криму змусило деяких експертів заговорити про те, що РФ і справді може готувати наступ.

ICG: поки що військ РФ біля України недостатньо для наступу

"Попри російські танки, які підвозять до кордону, ймовірність того, що криваві бої, які сколихнули Донбас у 2014 і 2015 роках, негайно повторяться, видається низькою", - переконані експерти Міжнародної кризової групи (International Crisis Group, ICG), впливового аналітичного центру з головним офісом у Брюсселі. Доповідь "Реагування на нову кризу на кордонах України" вони опублікували 20 квітня. Свій погляд експерти пояснили так: "Хоча кількість і конфігурація військ викликають стурбованість, вони не відповідають схемі наступу".

Як нагадують у ICG, тривалий час серед оглядачів панувала думка, що Москву задовольняє статус-кво, який склався в Україні. Експерти пояснюють це тим, що мінські угоди "грають на руку" підтримуваним Росією силам на Донбасі. "Але останні переміщення військ і риторика Росії вказують на те, що вона може ставати все більш невдоволеною та, напевно, намагається натиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки", - вважають у Міжнародній кризовій групі.

І все ж, остаточний висновок ICG не є заспокійливим: якщо Захід не знайде правильного підходу до Росії, то "загроза ще однієї ескалації виглядає великою".

Читайте також: "Шквал активності" в НАТО і ЄС через війська РФ біля України: які результати?

Скільки військ РФ зосередила біля кордонів України?

Яка ж чисельність російських військ зараз перебуває біля кордонів України та в Криму? Українська влада спершу говорила про 80 тисяч, а вже 14 квітня міністр оборони Андрій Таран назвав цифру у 110 тисяч солдатів. У той же день представниця США при ОБСЄ заявила, що Росія перемістила 15-25 тисяч військ до кордонів України та в Крим, - на додачу до вже наявних там сил. Уже цього тижня видання The Wall Street Journal (WSJ) навело загальну оцінку американського уряду: 80 тисяч російських військових, що "приблизно вдвічі більше, ніж розгорнуті там російські сили чотири тижні тому". У Євросоюзі ж виходять з цифри у 100 тисяч.

Для порівняння, у Збройних силах України, за даними міноборони, у лютому налічувалися 195 тисяч військовослужбовців, з яких 40 тисяч брали участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі. 21 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє швидше призивати резервістів на військову службу. Ресурс у Києва для цього немалий - через бойові дії на Донбасі пройшли вже 400 тисяч українців.

Росія будує нові військові бази, перекидає винищувачі

Водночас слід розуміти, що за сучасного способу ведення війни одна лише кількість солдатів мало про що свідчить. Не менш важливими є кількість і типи озброєння, те, як війська організовані та яке у них тилове забезпечення, а також численні деталі, наприклад, запас пального та боєприпасів.

У цьому плані РФ також нарощує свою готовність. Наприклад, у ЄС заявили про розгортання Росією польових госпіталів. А WSJ повідомила про розміщення у Криму винищувачів Су-30, яких там не було в березні. Супутникові знімки демонструють розгортання в Криму також десантних військ, ударних гелікоптерів, розвідувальних дронів, обладнання для радіоелектронної боротьби.

Новий польовий табір військ РФ на південь від Воронежа виявила група російських незалежних блогерів Conflict Intelligence Team (CIT). І хоча від українського кордону табір відділяє близько 250 кілометрів, значна частина бойової техніки, яку там розмістили, належить до центрального військового округу РФ і "до Воронежа вона подолала сотні та тисячі кілометрів". Автори розслідування вказують на те, що цей табір розташовано найближче до Харківської та підконтрольної Києву частини Луганської області. У CIT вважають, що така диспозиція "носить швидше наступальний, а не оборонний характер".

Німецьке видання Der Spiegel повідомило про дві нові військові бази біля Марфівки неподалік Керчі. Там, де ще в середині березня було чисте поле, у квітні журналісти за супутниковими знімками нарахували понад тисячу військових машин. А в CIT заявили, що встановили перекидання на північ Криму псковських десантників з технікою, зокрема бронетранспортерами та бронемашинами десанту. До цього додаються і повідомлення про перекидання Росією суден каспійської флотилії до Азовського моря.

Читайте також: Британський генерал: Кораблі в Чорному морі - жест солідарності з Україною

Росія буде готовою до наступу за кілька тижнів

Американський генерал у відставці Філіп Брідлав, який командував силами НАТО в Європі, оцінив для WSJ перекидання Росією додаткових літаків до кордонів України так: "Вони належним чином розгорнули різні елементи військово-повітряних сил, які потрібні для створення переваги у повітрі над полем бою та прямої підтримки сухопутних військ".

У розмові з німецькою газетою Frankfurter Allgemeine Zeitung Брідлав заявив, що дуже стривожений, бо, на відміну від минулого тижня, російські війська біля кордонів України вже мають "стратегічні засоби, які Москва потребує для вторгнення: артилерію, обладнання радіоелектронної боротьби, тилове забезпечення, санітарів".

"Це не демонстрація. Це підготовка до великого наступу, - заявив WSJ керівник американського аналітичного центру The Potomac Foundation. - Я не прогнозую напад, але через два тижні це буде варіантом, яким росіяни зможуть скористатися".

Це збігається і з розрахунками Києва. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує, що чисельність російських військових наступного тижня сягне 120 тисяч. "Ми не можемо точно знати, чи почне Москва новий етап агресії проти України, але вони будуть готовими зробити це вже за кілька тижнів", - спрогнозував Кулеба.

Військові оглядачі вказують, що весняні погодні умови не є сприятливими для проведення наступальних операцій. Однак уже в травні ситуація почне змінюватися, коли ґрунт висихатиме і ставатиме більш прохідним для важкої військової техніки.

  • Випал російської самохідної гаубиці

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Перевірка систем озброєння

    Поки що артилерійські обстріли по обидва боки російсько-українського кордону відбуваються з тестовою метою. За офіційними даними, війська перевіряють бойову готовність своїх систем озброєння. На відео, оприлюдненому міністерством оборони РФ, видно випал російської самохідної гаубиці.

  • Механік танку української армії поруч з танком

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Захід висловлює підтримку Україні

    Захід запевняє Київ у своїй солідарності. Під час першої телефонної розмови зі своїм українським колегою президент США Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському "непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, яка триває на Донбасі та в Криму". Схожі заяви пролунали з боку представників НАТО та ЄС.

  • Російська військова техніка поблизу російсько-українського кордону

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Війська стягують до Донбасу

    На початку березня Росія почала посилювати свою військову присутність на кордоні з Україною. Москва заявила, що таким чином відповідає на провокації Києва, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі. На думку спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), жодних провокацій не було.

  • Один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Американські есмінці вже в Чорному морі

    США, НАТО та ЄС пообіцяли Україні підтримку для захисту її територіальної цілісності. 9 квітня з Анкари повідомили, що США вже наприкінці березня оголосили про похід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. На фото - один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня.

  • Учасник військових формувань у Донецьку

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Війна, котра триває вже сім років

    Конфлікт на Сході України спалахнув на початку 2014 року, коли проросійські сепаратисти взяли під контроль частину Донецької та Луганської областей України. На думку влади в Києві та її західних союзників, Кремль допомагає сепаратистам нелегальними постачаннями зброї та відправленням найманців. Відтоді сторони неодноразово домовлялись про припинення вогню, але домовленості постійно порушувалися.

  • Чоловік стоїть на руїнах свого будинку, розташованого на території самопроголошеної ДНР

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Розбомблені й зруйновані

    Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.

  • Українські військові поблизу Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Сутички й загиблі попри перемир'я

    Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.

  • Зеленський вручає нагороди українським військовим

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Зеленський вручив нагороди українським солдатам

    8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.

  • Боєць одного з підрозділів ДНР у передмісті Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Російське громадянство за спрощеною процедурою

    2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.

    Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс


Також за темою

Russland Kampfflugzeug Sukhoi Su-34

РФ перекинула до Криму більше літаків, ніж припускав Захід - WSJ 20.04.2021

Видання The Wall Street Journal проаналізувало дані супутникових знімків і дійшло висновку про більшу кількість перекинутих РФ літаків до анексованого Криму, ніж вважалось досі.

Реклама

Докладно

Чи готує Росія наступ на Україну: на що вказують нові дані

Чи готує Росія наступ на Україну: на що вказують нові дані

Хоча РФ поки не готова до військового наступу, вона поступово наближається до такої готовності.  

Водневий сміттєвоз на вулицях Бремена

Працює на водні. Найсучасніший у світі сміттєвоз

На вулицях німецького міста Бремен можна побачити незвичний сміттєвоз. Авто під назвою Bluepower працює на водні.  