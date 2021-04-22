Росія оголосила про завершення військових навчань біля України

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив з 23 квітня почати відводити російські війська, які передислокували до кордонів з Україною і до анексованого РФ Криму. Про це у четвер, 22 квітня, повідомляє агенція ТАСС та інші російські ЗМІ з посиланням на міністра, який перебуває у Криму.

Читайте також: Україна спростила призов резервістів на військову службу

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною ухвалено рішення завершити заходи з перевірки в Південному та Західному військових округах", - сказав Шойгу 22 квітня в Криму на нараді про підсумки дій військ.

Зазначається, що Шойгу поставив завдання "генеральному штабу, командувачам військами військових округів і повітряно-десантних військ спланувати і з 23 квітня взятись до повернення військ у пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз та підбити підсумки раптової перевірки військ".

Міністр оборони РФ наказав до 1 травня повернути до місць постійної дислокації війська, які задіяли, як в РФ називають, в "навчаннях на півдні Росії".

"До 1 травня 2021 року повернути особовий склад 58-ї армії Південного військового округу, 41-ї армії Центрального військового округу, сьомий, 76-ї десантно-штурмових і 98-й повітряно-десантних дивізій повітряно-десантних військ в пункти постійної дислокації" , - наказав Шойгу.

Він доручив командувачам військ військових округів "детально спланувати повернення військ в пункти постійної дислокації". "При цьому забезпечити виконання вимог заходів безпеки і не допустити подій під час перевезення", - зазначив міністр.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу

Крім того, Шойгу вказав, що техніку і озброєння 41-ї загальновійськової армії, які передбачено задіяти в стратегічних навчаннях "Захід-2021", треба розмістити в польових парках на полігоні Погоново біля Воронежа, організувати їхнє обслуговування і охорону. Варто зазначити, що цей полігон знаходиться неподалік від українського кордону.

Також, за словами Шойгу, потрібно "провести розбір раптових перевірок у всіх ланках управління, скласти план усунення недоліків і приступити до їхньої реалізації".

Читайте також: Путін застеріг інші країни від перетину "червоних ліній" щодо РФ

Нарощування сил РФ на кордоні з Україною та у Криму

Нагадаємо, наприкінці березня почали з'являтися повідомлення про додаткові війська РФ біля кордонів України та в анексованому нею Криму. Київ звинуватив Москву в розміщенні на українських кордонах і в анексованому Криму понад 80 тисяч військовослужбовців.

У Білому домі також підтвердили, що нинішня концентрація російських військ у регіоні є максимальною з 2014 року, утім ще тиждень тому заявляли, що Росія перекинула до 25 тисяч військових, і тільки в Криму оцінили кількість військових у 31,5 тисячі.

Міністр оборони України Андрій Таран під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони 14 квітня заявив про нібито плани Росії довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових. 19 квітня верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики заявив, що Росія зосередила на кордонах України і в Криму понад 100 тисяч військових.

Читайте також: Чи готує Росія наступ на Україну - на що вказують нові дані