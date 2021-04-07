 Україна спростила призов резервістів на військову службу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2021

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Новини

Україна спростила призов резервістів на військову службу

Закон про призов осіб з числа резервістів в особливий період без оголошення мобілізації підписав президент Володимир Зеленський. Тим часом Росія посилює військові сили у Криму та на кордоні з Україною.

Die Spannungen an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland nehmen zu

Президент Володимир Зеленський підписав закон про військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період та збільшення штрафів за порушення законів про військову службу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у середу, 21 квітня.

Зазначається, що документ удосконалює вимоги щодо комплектування українських збройних сил та інших військових формувань резервістами - тобто військово-навченими особами з бойовим досвідом - в особливий період без оголошення мобілізації.

Вказується, що це дозволить оперативно доукомплектувати резервістами військові частини усіх сил оборони України, чим суттєво підвищити їх боєздатність під час військової агресії, яка стрімко нарощується, а також швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони і своєчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці.

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Законом вводиться новий вид служби - військова служба за призовом осіб з числа резервістів в особливий період, термін якої становитиме не більше шести місяців із належною відпусткою.

Законом також запроваджується низка заходів адміністративної відповідальності посадових осіб, резервістів, військовозобов'язаних та призовників за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу та умисне зіпсуття чи втрату з необережності військово-облікових документів.

Також запроваджується кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період, від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Нарощування сил Росією у Криму та біля кордону з Україною

Між тим уряд у Києві, його західні союзники та НАТО звинувачують Росію в масовому та "провокаційному" нарощуванні збройних сил на кордоні зі східною частиною України, де з 2014 року не припиняються бойові дії між українськими військовими та проросійськими сепаратистами, які отримують підтримку від Москви. За оцінками, Росія зосередила у Криму та біля кордону з Україною понад 100 тисяч військових.

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Свою стурбованість через зосередження російських військ на українських кордонах, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина. Аналогічну заяву щодо цього зробили також і глави МЗС країн Великої сімки. Минулого тижня у НАТО двічі обговорювали питання посиленої військової присутності Росії, однак жодних рішень Альянс тоді не ухвалив.

Росія ж 21 квітня звинуватила Україну і НАТО в форсуванні підготовки до військових дій і закликала їх відмовитися від "кроків, що ведуть до ескалації напруженості". Раніше Москва звинуватила США і НАТО в провокаціях в Чорному морі.

Президент України Зеленський 20 квітнязапропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі, щоб домовитися про припинення конфлікту і зменшення напруженості в двосторонніх відносинах.

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