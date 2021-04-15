 Зеленський запропонував Путіну зустрітися у ″будь-якій точці Донбасу, де йде війна″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2021

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Зеленський запропонував Путіну зустрітися у "будь-якій точці Донбасу, де йде війна"

Володимир Зеленський заявив, що Україна "не має ілюзій та не боїться", бо Україна-21 відрізняється від країни у 2014 році. Як відомо, РФ перекидає військових і техніку на кордон з Україною і до анексованого нею Криму.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі. Відповідну пропозицію він озвучив у відеозверненні, опублікованому ввечері у вівторок, 20 квітня.

Зеленський повідомив, що 19 і 20 квітня на засіданнях радників "Нормандської четвірки" і підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але, незважаючи на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати спільну заяву.

"При цьому прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію. А що мені розуміти? Я щомісяця там буваю. Пане Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", - звернувся Зеленський до Путіна російською мовою.

При цьому він зазначив, що Україні потрібно бути пильною, але не треба боятися, "бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014".

"Ми не боїмось, бо Україна-21 не має ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а хто може вдарити в спину. А тому Україна-21 розуміє всі можливі сценарії та знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації. Ми не боїмось, бо в нас є неймовірна армія та неймовірні захисники", - зазначив Зеленський.

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Він наголосив, що українське суспільство "готове до масової волонтерської мобілізації, яке все віддасть, все знайде і все привезе. Вдень, уночі, в спеку й мороз".

Також Зеленський  нагадав, що Україна має підтримку міжнародних партнерів. "Я говорив з лідерами Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Великобританії, Туреччини, з президентом Ради Європи і генсеком НАТО. Вони, як і всі інші партнери, - на нашому боці. Вони прекрасно бачать справжні мотиви Росії. Готові підтримувати нас фінансово. Готові запроваджувати дедалі більше жорстких санкцій та ухвалювати жорсткі резолюції", - запевнив президент України.

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Нарощування сил РФ на кордоні з Україною та у Криму

Нагадаємо, наприкінці березня почали з'являтися повідомлення про додаткові війська РФ біля кордонів України та в окупованому нею Криму. Київ звинуватив Москву в розміщенні на українських кордонах і в анексованому Криму понад 80 тисяч військовослужбовців.

У Білому домі також підтвердили, що нинішня концентрація російських військ у регіоні є максимальною з 2014 року, утім ще тиждень тому заявляли, що Росія перекинула до 25 тисяч військових, і тільки в Криму оцінили кількість військових у 31,5 тисячі. 

Міністр оборони України Андрій Таран під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони 14 квітня заявив про нібито плани Росії довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових. 19 квітня верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики заявив, що Росія зосередила на кордонах України і в Криму понад 100 тисяч військових.

Свою стурбованість через зосередження російських військ на українських кордонах, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина. Аналогічну заяву щодо цього зробили також і глави МЗС країн Великої сімки. Минулого тижня у НАТО двічі обговорювали питання посиленої військової присутності Росії, однак жодних рішень Альянс тоді не ухвалив.

Між тим 20 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що бойові можливості військ Південного військового округу РФ нарощуються через "спроби НАТО протидіяти нормалізації обстановки в низці країн Закавказзя та Близького Сходу".

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Дивитись відео 05:56

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    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

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  • Чоловік стоїть на руїнах свого будинку, розташованого на території самопроголошеної ДНР

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Розбомблені й зруйновані

    Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.

  • Українські військові поблизу Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Сутички й загиблі попри перемир'я

    Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.

  • Зеленський вручає нагороди українським військовим

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Зеленський вручив нагороди українським солдатам

    8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.

  • Боєць одного з підрозділів ДНР у передмісті Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Російське громадянство за спрощеною процедурою

    2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.

    Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс


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