Зеленський запропонував Путіну зустрітися у "будь-якій точці Донбасу, де йде війна"

Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі. Відповідну пропозицію він озвучив у відеозверненні, опублікованому ввечері у вівторок, 20 квітня.

Зеленський повідомив, що 19 і 20 квітня на засіданнях радників "Нормандської четвірки" і підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але, незважаючи на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати спільну заяву.

"При цьому прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію. А що мені розуміти? Я щомісяця там буваю. Пане Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", - звернувся Зеленський до Путіна російською мовою.

При цьому він зазначив, що Україні потрібно бути пильною, але не треба боятися, "бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014".

"Ми не боїмось, бо Україна-21 не має ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а хто може вдарити в спину. А тому Україна-21 розуміє всі можливі сценарії та знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації. Ми не боїмось, бо в нас є неймовірна армія та неймовірні захисники", - зазначив Зеленський.

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Він наголосив, що українське суспільство "готове до масової волонтерської мобілізації, яке все віддасть, все знайде і все привезе. Вдень, уночі, в спеку й мороз".

Також Зеленський нагадав, що Україна має підтримку міжнародних партнерів. "Я говорив з лідерами Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Великобританії, Туреччини, з президентом Ради Європи і генсеком НАТО. Вони, як і всі інші партнери, - на нашому боці. Вони прекрасно бачать справжні мотиви Росії. Готові підтримувати нас фінансово. Готові запроваджувати дедалі більше жорстких санкцій та ухвалювати жорсткі резолюції", - запевнив президент України.

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Нарощування сил РФ на кордоні з Україною та у Криму

Нагадаємо, наприкінці березня почали з'являтися повідомлення про додаткові війська РФ біля кордонів України та в окупованому нею Криму. Київ звинуватив Москву в розміщенні на українських кордонах і в анексованому Криму понад 80 тисяч військовослужбовців.

У Білому домі також підтвердили, що нинішня концентрація російських військ у регіоні є максимальною з 2014 року, утім ще тиждень тому заявляли, що Росія перекинула до 25 тисяч військових, і тільки в Криму оцінили кількість військових у 31,5 тисячі.

Міністр оборони України Андрій Таран під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони 14 квітня заявив про нібито плани Росії довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових. 19 квітня верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики заявив, що Росія зосередила на кордонах України і в Криму понад 100 тисяч військових.

Свою стурбованість через зосередження російських військ на українських кордонах, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина. Аналогічну заяву щодо цього зробили також і глави МЗС країн Великої сімки. Минулого тижня у НАТО двічі обговорювали питання посиленої військової присутності Росії, однак жодних рішень Альянс тоді не ухвалив.

Між тим 20 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що бойові можливості військ Південного військового округу РФ нарощуються через "спроби НАТО протидіяти нормалізації обстановки в низці країн Закавказзя та Близького Сходу".

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Дивитись відео 05:56 Поділитись Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо можливої ескалації (15.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3s4un Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо можливої ескалації (15.04.2021)