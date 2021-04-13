Боррель: Росія зосередила 150 тисяч військових біля України і в Криму

Росія зосередила 150 тисяч своїх військових біля кордонів України та в анексованому Криму. Про це повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у понеділок, 19 квітня, на пресконференції за підсумками відеоконференції міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. До неї підключився також глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ми дуже занепокоєні через накопичення російських військ біля українського кордону. Понад 150 тисяч російських військових зосереджені біля кордонів України та в Криму. Ризик подальшої ескалації є очевидним",- заявив Боррель, слова якого наводить кореспондент DW.

Він відмовився називати на прохання журналістів джерело цих даних, але уточнив, що саме на неї він орієнтується. Глава дипломатії ЄС уточнив, що нарощування російських військ біля кордонів України і в Криму триває і сягнуло найбільшої кількості "будь-коли".

При цьому Боррель похвалив Україну за "стриманість" і закликав Росію до зниження напруженості.

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Нагадаємо, повідомлення про додаткові війська РФ біля кордонів України та в Криму почали з'являтися наприкінці березня. Київ звинуватив Москву в розміщенні на українських кордонах і в анексованому Криму понад 80 тисяч військовослужбовців. У Білому домі також підтвердили, що нинішня концентрація російських військ у регіоні є максимальною з 2014 року, утім ще тиждень тому заявляли, що Росія перекинула до 25 тисяч військових , і тільки в Криму оцінили кількість військових у 31,5 тисячі. Тим часом міністр оборони України Андрій Таран під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони 14 квітня заявив про нібито плани Росії довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.

Речник Кремля Дмитро Пєсков на це заявляв, що Росія переміщує збройні сили "в межах своєї території на свій розсуд" і "це не має нікого турбувати".

Свою стурбованість через зосередження російських військ на українських кордонах, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина. Аналогічну заяву щодо цього зробили також і глави МЗС країн Великої сімки. Минулого тижня у НАТО двічі обговорювали питання посиленої військової присутності Росії, однак жодних рішень Альянс тоді не ухвалив.