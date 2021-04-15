Кулеба поінформує колег з ЄС про ситуацію на сході України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 19 квітня, на запрошення верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Про це в суботу, 18 квітня, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну ситуацію з безпекою, запропонує низку практичних кроків для зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві зазначили, що на порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю керівника дипломатії Європейського Союзу і міністрів закордонних справ усіх 27 держав-членів стоятимуть "питання загострення ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях України і навколо кордонів нашої держави, викликаного деструктивними й агресивними діями Російської Федерації".

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Як повідомлялося, на Раді ЄС у закордонних справах 19 квітня перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек, який тимчасово виконує обов'язки міністра закордонних справ країни, також має намір порушити питання вибуху на складах боєприпасів у Чехії в 2014 році (так звану справу Врбетіце). "Я поінформував наших послів у ЄС та в НАТО, щоби вони повідомили про справу Врбетіце. У понеділок буду говорити про це на засіданні очільників МЗС країн ЄС", - написав Гамачек у Twitter.

Ситуація на українсько-російському кордоні

Нагадаємо, що повідомлення про стягування військ РФ до українського кордону почали надходити на початку квітня. 14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що Росія зосередила до 25 тисяч військових в анексованому Криму та поблизу кордону України.

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У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.