Глави МЗС України та країн Балтії засудили ескалацію на Донбасі

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Литви Габріелюс Ландсбергіс, Латвії Едгар Рінкевичс та Естонії Ева-Марія Лійметс у четвер, 15 квітня, засудили загострення Росією ситуації з безпекою, дії та заяви РФ, спрямовані на ескалацію напруження, і підрив дипломатичних зусиль з урегулювання російсько-українського конфлікту. Вони закликали додеескалації та повернення до переговорів.

"Сьогодні ми разом із колегами детально обговорили дві ключові теми: спільна протидія агресивним діям Росії та підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО", - сказав очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна є сильною самостійно, щоб захиститися, але також має надійних друзів. "Україна високо цінує солідарність країн Балтії на тлі ворожих та провокаційних дій РФ", - підкреслив він. Міністр висловив упевненість у тому, що Естонія, Латвія та Литва готові підтримати Україну не тільки словом, а й діями.

Водночас Кулеба попросив міністрів закордонних справ країн Балтії поговорити з іншими членами ЄС і НАТО про необхідність практичної підтримки України. Міністр відзначив, що слів підтримки Україні недостатньо, а треба дати Росії чітко зрозуміти, що в разі воєнних авантюр наслідки будуть дуже болючими.

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Нагадаємо, що повідомлення про стягування військ РФ почали надходити на початку квітня. 14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що Росія зосередила від 15 до 25 тисяч вояків в анексованому Криму та поблизу кордону України. У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців "контрольними перевірками". А прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає війська "в межах своєї території на свій розсуд" і "це не повинно нікого турбувати".