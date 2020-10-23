Чехія порушить у ЄС питання вибухів на складах у 2014 році

Перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек, який тимчасово виконує обов'язки міністра закордонних справ країни, заявив у неділю, 18 квітня, що має намір порушити на міністерській зустрічі ЄС питання вибуху на складах боєприпасів у Чехії в 2014 році (так звану справу Врбетіце). "Я поінформував наших послів у ЄС та в НАТО, щоби вони повідомили про справу Врбетіце. У понеділок буду говорити про це на засіданні очільників МЗС країн ЄС", - написав Гамачек у Twitter.

Нагадаємо, що напередодні влада Чехії оголосила про рішення вислати 18 російських дипломатів через підозру у причетності російських спецслужб до вибухів на армійських складах у Моравії в 2014 році. За словами прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша, чеські спецслужби мають чіткі докази того, що офіцери Головного управління Генштабу збройних сил Росії (колишнього ГРУ) були причетні до вибухів на двох складах боєприпасів у населеному пункті Врбетіце у Моравії у жовтні і грудні 2014 року. Внаслідок вибухів тоді загинули двоє людей.

У свою чергу, Гамачек уточнив, що Прага висилає 18 дипломатів посольства РФ, які були ідентифіковані як співробітники спецслужб РФ - Служби зовнішньої розвідки або ж Головного управління Генштабу. Їм наказали покинути країну упродовж 48 годин.

Російська дипмісія у Чехії підтвердила вислання своїх дипломатів. Відповідь РФ має бути пропорційною, заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, коментуючи рішення Чехії.

У Чехії оголосили в розшук Петрова та Боширова

Тим часом увечері 17 квітня чеська поліція повідомила, що оголосила в розшук двох громадян Росії - Олександра Петрова та Руслана Боширова. В повідомленні не уточнюється, в причетності до якого злочину їх підозрюють. Водночас поліція відзначає, що йдеться про "тяжкий злочин", і що ці двоє росіян були присутні в Чехії перед вибухами в населеному пункті Врбетіце. За інформацією чеських ЗМІ, є версія, що ці вибухи також могли мати на меті перешкодити можливому експорту зброї в Україну.

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На поширених правоохоронцями фото можна побачити чоловіків, яких розшукують також за підозрою в причетності до отруєння в 2018 року в британському Солсбері подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.