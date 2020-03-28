 Чехія висилає 18 російських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2021

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Новини

Чехія висилає 18 російських дипломатів

Дипломатів РФ висилають через підозру в причетності російських спецслужб до вибухів на армійських складах у Чехії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей.

Посольство Росії у Празі

Посольство Росії у Празі. Плакат із зображенням Володимира Путіна та написом "Вбивця, злодій, диктатор" почепили 16 квітня під час акції протесту

Чехія висилає 18 співробітників посольства РФ у Празі через підозру у причетності російських спецслужб до вибухів на армійських складах у Моравії в 2014 році. Про це в суботу, 17 квітня, на пресконференції заявили прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш та виконувач обов'язків міністра закордонних справ Ян Гамачек, повідомляє інформагенція АР.

За словами Бабіша, спецслужби країни мають чіткі докази того, що офіцери Головного управління Генштабу збройних сил Росії (колишнього ГРУ) були причетні до вибухів на двох складах боєприпасів у населеному пункті Вербетице у Моравії у жовтні і грудні 2014 року. Внаслідок вибухів загинули двоє людей. Бабіш заявив, що Чехія є суверенною державою і повинна відповідно реагувати на ці викриття.

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Гамачек уточнив, що Прага висилає 18 дипломатів посольства РФ, які були ідентифіковані як співробітники спецслужб РФ - Служби зовнішньої розвідки або ж Головного управління Генштабу. Їм наказали покинути країну упродовж 48 годин.

У Москві обіцяють "пропорційну" відповідь

Російська дипмісія у Чехії підтвердила інформагенції "Інтерфакс" вислання своїх дипломатів. "Так, чеська сторона нас повідомила. Посла викликають сьогодні в МЗС Чехії", - заявили в посольстві РФ у Празі. А неназваний співрозмовник агентства у російських дипломатичних колах іронічно припустив, що такими діями уряд Чехії нібито вирішив закрити своє посольство в Москві. 

Тим часом перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вже заявив, що відповідь РФ має бути пропорційною. "Я думаю, відповідь має бути пропорційною. Я навіть не знаю, скільки тут у них народу працює, посольство Чехії невелике. Можливо, потрібно діяти за процентним співвідношенням кількості людей, які працюють у посольстві", - зазначив він.

Нагадаємо, у червні 2020 року Чехія вислала двох російських дипломатів. Офіційна причина - поширення неправдивої інформації про заплановані напади на чеських політиків одним зі співробітників російського посольства.

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