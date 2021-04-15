 Симетрична відповідь: Україна висилає російського дипломата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2021

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Новини

Симетрична відповідь: Україна висилає російського дипломата

МЗС України висловило рішучий протест через затримання і вислання українського консула у Санкт-Петербурзі та оголосило, що територію України має залишити старший дипломат посольства Росії у Києві.

Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ (МЗС) України у суботу, 17 квітня, заявило про вислання російського дипломата у відповідь на аналогічні дії РФ щодо затриманого раніше українського консула.

"У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня", - йдеться у коментарі речника МЗС України, опубліконому на сайті міністерства. При цьому ім'я дипломата не зазначено.

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У коментарі також наголошується, що МЗС України висловлює рішучий протест щодо затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня.

"Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення", - наголосили у МЗС України і додали, що ці дії РФ порушують Віденські конвенції про дипломатичні та консульські зносини.

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Раніше цього дня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що МЗС України найближчим часом визначиться з симетричною відповіддю Росії на затримання 16 квітня в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.

Російська ФСБ стверджує, що затримала консула України під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів. У МЗС України ці дії РФ назвали "черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії". 

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