Росія висилає затриманого раніше українського консула

Міністерство закордонних справ Росії у суботу, 17 квітня, викликало тимчасово повіреного у справах України в РФ Василя Покотила "у зв'язку з протиправною діяльністю консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі", повідомила пресслужба відомства.

Російська сторона вказала на "неприпустимість такого роду діяльності, несумісної зі статусом консульського співробітника, і такої, що завдає шкоди інтересам безпеки РФ", стверджується у повідомленні.

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МЗС РФ оголосило про небажаність перебування українського консула на території Росії і рекомендувало покинути країну упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.

Раніше цього дня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що МЗС України найближчим часом визначиться з симетричною відповіддю Росії на затримання 16 квітня в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.

Російська ФСБ стверджує, що затримала консула України під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів. У МЗС України ці дії РФ назвали "черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії".