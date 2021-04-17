Росія висилає затриманого раніше українського консула

МЗС РФ оголосило "про небажаність перебування на території Росії" затриманого напередодні на кілька годин українського консула Олександра Сосонюка.
Міністерство закордонних справ Росії у суботу, 17 квітня, викликало тимчасово повіреного у справах України в РФ Василя Покотила "у зв'язку з протиправною діяльністю консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі", повідомила пресслужба відомства.
Російська сторона вказала на "неприпустимість такого роду діяльності, несумісної зі статусом консульського співробітника, і такої, що завдає шкоди інтересам безпеки РФ", стверджується у повідомленні.
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МЗС РФ оголосило про небажаність перебування українського консула на території Росії і рекомендувало покинути країну упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.
Раніше цього дня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що МЗС України найближчим часом визначиться з симетричною відповіддю Росії на затримання 16 квітня в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.
Російська ФСБ стверджує, що затримала консула України під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів. У МЗС України ці дії РФ назвали "черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії".