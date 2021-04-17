 Україна готує симетричну відповідь на затримання консула в Петербурзі - МЗС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2021

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Україна готує симетричну відповідь на затримання консула в Петербурзі - МЗС

МЗС України готує симетричну відповідь Росії у зв'язку із затриманням співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі.

Будівля міністерства закордонних справ України

Будівля міністерства закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України найближчим часом визначиться з симетричною відповіддю Росії на затримання українського консула Олександра Сосонюка в Санкт-Петербурзі, заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. "Безумовно, найближчим часом міністерство закордонних справ визначиться з симетричною відповіддю згідно з наявною практикою в таких ситуаціях", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу, 17 квітня.

Він також зазначив, що Сосонюк зараз перебуває в українській дипустанові, і найближчим часом МЗС України вирішуватиме питання про повернення його на батьківщину. Єнін додав, що російська сторона, як і будь-яка інша держава - член
Віденської конвенції, має право на оголошення тієї чи іншої особи небажаною. "Але зазначені кроки російської сторони зустрінуть найрішучішу відсіч з української сторони, і ми вже опрацьовуємо модальності симетричної відповіді російській стороні", - заявив він.

Єнін зазначив, що український дипломат не був причетний до якихось баз даних і "йдеться про брутальну провокацію з боку російських спецслужб на тлі загального загострення ситуації з російського боку, яку ми спостерігаємо абсолютно в усіх сферах взаємодії з державою-агресором".

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Раніше речник МЗС України Олег Ніколенко назвав затримання Сосонюка черговою провокацією на тлі дестабілізуючих дій Росії. "Чергова провокація на тлі дестабілізуючих дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з'ясовуються. Найближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на зазначену провокацію з урахуванням наявної практики", - сказав Ніколенко, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо, що ФСБ Росії повідомило про затримання 16 квітня в Санкт-Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка, як стверджується, під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів. У ФСБ зазначили, що така діяльність "не сумісна зі статусом дипломатичного працівника та має явно ворожий характер стосовно Російської Федерації".  Стосовно Сосонюка будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, йдеться в повідомленні, проте не вказується, якими саме будуть ці заходи.

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