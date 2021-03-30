Резервістів в Україні призиватимуть на службу в ЗСУ без оголошення мобілізації

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє протягом доби призивати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації. Під час голосування в вівторок, 30 березня, відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому підтримали 256 народних депутатів.

Реорганізація військкоматів

Законопроєктом пропонується реформувати місцеві органи військового управління шляхом створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Крім того, цей законопроєкт удосконалить порядок військового обліку призовників і військовозобов'язаних, зокрема впроваджує військовий облік резервістів.

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Новий вид військової служби

Також цей нормативний акт передбачає запровадження нового виду служби - військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, термін якої становитиме не більше шести місяців з належною відпусткою. Документом також передбачено збільшення штрафів у разі порушення правил військового обліку та за порушення мобілізаційної підготовки, за умисне псування або втрату військово-облікових документів, за ухилення військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження.

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Зачіпає працевлаштування й трудову діяльність

Крім цього, законопроєктом прописано, що для підписання трудового договору необхідно буде надавати так званий військово-обліковий документ. Передбачається, що за резервістами, які будуть призвані на військову службу в особливий період, буде зберігатися робоче місце, а в разі скорочення штату підприємства або установи резервісти протягом двох років матимуть право на збереження робочого місця, зазначає інформагенція “Українські новини”.