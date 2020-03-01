 Путін застеріг інші країни від перетину ″червоних ліній″ щодо РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2021

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Путін застеріг інші країни від перетину "червоних ліній" щодо РФ

Президент Росії Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів розповідав про нову зброю та погрожував іншим країнам.

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін під час виступу із щорічним посланням до Федеральних зборів у середу, 21 квітня, вирішив застерегти Захід від перетину "червоних ліній" у відносинах з Росією. Він також нагадав, що РФ є світовим лідером у створенні бойових ракетних систем нового покоління.

При цьому Путін стверджує, що Росія хотіла б мати "добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування, в тому числі, до речі, і з тим, з ким відносини у нас останнім часом, м'яко кажучи, не складаються".

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Путін "не хоче спалювати мости"

Водночас президент Росії навіть пригрозив "асиметричною відповіддю" тим, хто "має намір спалити або навіть підірвати" мости у двосторонніх відносинах. При цьому Путін запевнив, що Росія спалювати мости не прагне, й взагалі, мовляв, проявляє лише добрі наміри.

"Організатори будь-яких провокацій, які загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували", - продовжив погрожувати Путін, стверджуючи, що у Росії "вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму, впевненості в собі і своїй правоті і здорового глузду при прийнятті будь-якого рішення".

Він висловив сподівання, що ніхто не надумає перейти щодо Росії так звані "червоні лінії", а де ці лінії проходить, мовляв, визначитиме сама Москва "в кожному конкретному випадку".

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Путін каже, що створення нової зброї йде "за планом"

Спроби низки країн звинувачувати Росію з приводу і без Путін назвав свого роду "спортом", а Москва, запевнив президент РФ, поводить себе "надзвичайно стримано" й не відповідає "не тільки на недружні акції, а й на відверте хамство".

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У виступі Путін запевнив, що створення бойових систем нового покоління, яке він широко анонсував під час послання три роки тому, йде за планом.

Путін згадав і про замах на Лукашенка

Окремо Путін згадав і про інформацію ФСБ РФ щодо замаху на правителя Білорусі Олександра Лукашенка, дорікнувши Заходу на відсутність реакції - мовляв, "колективний Захід" зробив вигляд, що не помітив. За його словами, можна мати будь-яку точку зору з приводу політики Лукашенка, "але практика організації держпереворотів, планів політичних вбивств, в тому числі і вищих посадових осіб - це вже занадто".

У зв'язку із замахом, який нібито готувався на Лукашенка, Путін згадав події 2014 року в Україні, що закінчилися втечею тодішнього президента Віктора Януковича, а також спробу замаху на главу Венесуели Ніколаса Мадуро в 2018 році. "Держпереворот і спроби вбивств повинні бути засуджені незалежно від ставлення до фігури політичного лідера", - повчав президент РФ, - країни, спецслужби якої неодноразово звинувачували у замахах на політичних опонентів та у втручанні у внутрішні справи інших держав.

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