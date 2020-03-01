Путін застеріг інші країни від перетину "червоних ліній" щодо РФ

Президент Росії Володимир Путін під час виступу із щорічним посланням до Федеральних зборів у середу, 21 квітня, вирішив застерегти Захід від перетину "червоних ліній" у відносинах з Росією. Він також нагадав, що РФ є світовим лідером у створенні бойових ракетних систем нового покоління.

При цьому Путін стверджує, що Росія хотіла б мати "добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування, в тому числі, до речі, і з тим, з ким відносини у нас останнім часом, м'яко кажучи, не складаються".

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Путін "не хоче спалювати мости"

Водночас президент Росії навіть пригрозив "асиметричною відповіддю" тим, хто "має намір спалити або навіть підірвати" мости у двосторонніх відносинах. При цьому Путін запевнив, що Росія спалювати мости не прагне, й взагалі, мовляв, проявляє лише добрі наміри.

"Організатори будь-яких провокацій, які загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували", - продовжив погрожувати Путін, стверджуючи, що у Росії "вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму, впевненості в собі і своїй правоті і здорового глузду при прийнятті будь-якого рішення".

Він висловив сподівання, що ніхто не надумає перейти щодо Росії так звані "червоні лінії", а де ці лінії проходить, мовляв, визначитиме сама Москва "в кожному конкретному випадку".

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Путін каже, що створення нової зброї йде "за планом"

Спроби низки країн звинувачувати Росію з приводу і без Путін назвав свого роду "спортом", а Москва, запевнив президент РФ, поводить себе "надзвичайно стримано" й не відповідає "не тільки на недружні акції, а й на відверте хамство".

У виступі Путін запевнив, що створення бойових систем нового покоління, яке він широко анонсував під час послання три роки тому, йде за планом.

Путін згадав і про замах на Лукашенка

Окремо Путін згадав і про інформацію ФСБ РФ щодо замаху на правителя Білорусі Олександра Лукашенка, дорікнувши Заходу на відсутність реакції - мовляв, "колективний Захід" зробив вигляд, що не помітив. За його словами, можна мати будь-яку точку зору з приводу політики Лукашенка, "але практика організації держпереворотів, планів політичних вбивств, в тому числі і вищих посадових осіб - це вже занадто".

У зв'язку із замахом, який нібито готувався на Лукашенка, Путін згадав події 2014 року в Україні, що закінчилися втечею тодішнього президента Віктора Януковича, а також спробу замаху на главу Венесуели Ніколаса Мадуро в 2018 році. "Держпереворот і спроби вбивств повинні бути засуджені незалежно від ставлення до фігури політичного лідера", - повчав президент РФ, - країни, спецслужби якої неодноразово звинувачували у замахах на політичних опонентів та у втручанні у внутрішні справи інших держав.

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