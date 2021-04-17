Опозиція в Білорусі назвала провокацією спецслужб інформацію про спробу путчу

Білоруська опозиція в суботу, 18 квітня, заявила, що інформація про спробу держперевороту і замаху на правителя Білорусі Олександра Лукашенка є провокацією спецслужб.

"Інформація, поширена 17 квітня держорганами і озвучена Лукашенком, має ознаки провокації спецслужб РФ і РБ, куди втягнули громадян Білорусі та США. Необхідно утриматися від поспішних висновків і рішень, які можуть завдати шкоди національним інтересам, суверенітету і незалежності Білорусі", - йдеться в заяві, поширеній пресслужбою лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

У заяві наголошується, що "Тихановська як лідер демократичного руху послідовно виступає за вирішення політичної кризи в Білорусі шляхом переговорів і проведення вільних і чесних виборів".

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У ФСБ повідомили про спробу перевороту в Росії

Нагадаємо, що напередодні Центр громадських зв'язків ФСБ повідомив, що в Росії було затримано двох громадян Білорусі за спробу держперевороту в своїй країні і вбивства Лукашенка. "Федеральна служба безпеки Російської Федерації та Комітет державної безпеки Республіки Білорусь у результаті проведеної спецоперації припинили

протиправну діяльність Зянковича Юрія Леонідовича, що має подвійне громадянство США і Республіки Білорусь, і громадянина РБ Федути Олександра Йосиповича, які планували здійснення військового перевороту в Білорусі за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення президента О. Лукашенка", - йшлося в повідомленні.

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За даними спецслужб, Зянкович і Федута консультувалися з представниками США і Польщі. "Заслуговує на увагу, що датою вчинення військового перевороту опозиціонери обрали день проведення параду Перемоги в місті Мінську 9 травня цього року", - заявили в ФСБ. У свою чергу, голова КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що організована група розпочала практичну реалізацію задуму щодо усунення Лукашенка, організації збройного заколоту з метою захоплення влади.

Дивитись відео 07:02 Поділитись Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3n5VB Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)