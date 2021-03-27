Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готувався замах. "У планах - захоплення дитини, однієї-другої, як вийде. Посадимо в погріб. До речі, в Гомельській області і погріб підготували. Ми затримали групу. Вони провели, нам показали, як вони це все планували", - сказав Лукашенко у відеофрагменті, який оприлюднив близький до пресслужби Лукашенка Telegram-канал "Пул першого" ввечері у суботу, 17 квітня.

За твердженнями Лукашенка, виявили роботу "явно іноземних спецслужб, швидше за все Центрального розвідувального управління, ФБР, не знаю, хто там з американців працював". "Ми виявили їхнє бажання з'явитися в Мінськ і зайнятися організацією замаху на президента і дітей", - сказав Лукашенко, цитує інформагенція "Інтерфакс".

За його словами, Мінськ відповідними каналами попередив "і Росію, і інших, щоб були в темі". Лукашенко заявляє, що "вище політичне керівництво США" нібито схвалило його усунення. "Поставити завдання усунути президента. (...) Не може ніхто дати завдання, крім вищого політичного керівництва. Тільки вони", - сказав Лукашенко, не наводячи жодних доказів своїх слів.

Того ж дня голова Комітету держбезпеки (КДБ) Білорусі Іван Тертель заявив ефірі телеканалу ОНТ, що нібито організована група вже приступила до практичної реалізації задуму щодо усунення Лукашенка і організації збройного заколоту з метою захоплення влади.

"Учасники цієї групи детально спланували і приступили до практичної реалізації задуму з фізичного усунення президента Білорусі, членів його сім'ї, організації збройного заколоту з метою захоплення влади насильницьким шляхом", - сказав Тертель. За його словами, до складу групи входять як громадяни Білорусі, так і іноземці.

Читайте також: Тихановська та Алексієвич попросили про міжнародну підтримку білоруської опозиції

ФСБ повідомила про затримання в Росії двох громадян Білорусі

Тим часом пресслужба Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ повідомила про затримання в Росії двох громадян Білорусі за, як стверджують у спецслужбі, спробу держперевороту і вбивства Лукашенка.

"Федеральною службою безпеки РФ спільно з Комітетом державної безпеки Республіки Білорусь в результаті проведеної спецоперації припинено протиправну діяльність Зянковіча Юрія Леонідовича, який має подвійне громадянство США і Республіки Білорусь, і громадянина Республіки Білорусь Федути Олександра Йосиповича, які планували здійснення військового перевороту в Білорусі за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення президента Олександра Лукашенка", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ стверджують, що затримані консультувалися з представниками США і Польщі. У Москві вони нібито проводили таємну зустріч з опозиційно налаштованими генералами збройних сил Білорусі, на якій заявили про необхідність фізичного усунення всього керівництва країни, а також виклали план військового перевороту. У ФСБ кажуть, що після документування зустрічі "змовники" були затримані та передані білоруській стороні.

Нагадаємо, 14 квітня видання "Радіо Свобода" з посиланням на дружину Зянковича повідомило про його затримання у Москві і відправлення до Мінська. Він був активістом білоруської опозиційної партії "Білоруський народний фронт" (БНФ). У середині 2000-х він поїхав у США. Після від'їзду Зянкович продовжував брати активну участь в політичному житті Білорусі, намагався висувати свою кандидатуру на пост кандидата у президенти на виборах 2020 року.

Також раніше стало відомо про затримання лідера БНФ Григорія Костусєва і колишнього прессекретаря президента Білорусі Олександра Федути.

Читайте також: "Родич, який став ворогом". Чому сваряться Україна і Білорусь?

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Послання для Лукашенка Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Біло-червоно-білий прапор як символ протестів Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Як використовують головний символ протесту в Білорусі Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мирна революція в кожному дворі Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мінські "діджеї змін" В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Одяг на балконі - з політичним підтекстом Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Назви ЗМІ - на сміттєвих баках На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Написи на стінах - популярна форма протесту Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Колективні графіті Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Політична боротьба на рівні символів Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Протести в Білорусі тривають Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка. Автор: Наталія Позднякова

