Тихановська та Алексієвич попросили про міжнародну підтримку білоруської опозиції
Екскандидатка у президенти Білорусі, лауреатка Нобелівської премії та члени Конституційної ради направили листи в ООН, ОБСЄ, Європарламент та в інші структури.
Світлана Тихановська
Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська та лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич разом із 55 членами основного складу Координаційної ради (КР) звернулися до міжнародної спільноти із закликом підтримати КР. Про це в суботу, 3 квітня, Тихановська повідомила у своєму Telegram-каналі.
"Я направила лист до міжнародних організацій і структур, у тому числі - ООН, ОБСЄ, Європарламент, Держдепартамент США і Раду Європи", - написала вона. "Я створила КР для мирних переговорів, і весь цей вона час вона діє виключно в правовому полі ... Наполягаю, що репресії щодо її членів повинні бути повністю припинені", - додала Тихановська.
Вона також зазначила, що багато лідерів цього органу білоруської опозиції наразі перебувають у в'язниці або за кордоном. Водночас білоруська влада, за словами Тихановскої, почала вводити "нові закони, якими намагається виправдати масові репресії".
2 квітня Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусії включив Світлану Тихановську, члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка, а також ще 15 громадян країни, які перебувають за межами Білорусі, до переліку фізичних осіб та організацій, причетних до терористичної діяльності.
29 березня стало відомо, що генпрокуратура Білорусі порушила проти Світлани Тихановської, а також учасників ініціативи BYPOL кримінальну справу через підготовку теракту. Раніше, 26 березня, пресслужба МВС Білорусі повідомила у своєму Telegram-каналі про те, що запобігла двом терактам - у Мінську і Печах (військове містечко в Борисовському районі Мінської області). За даними МВС, теракти мав намір скоїти 35-річний житель Пінського району за допомогою двох саморобних вибухових пристроїв. Як заявив генпрокурор Білорусі Андрій Швед, затриманий на гарячому підозрюваний дав свідчення на Тихановську, а також учасників ініціативи BYPOL як на організаторів терактів.
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Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)
Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі
Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Вимога протестувальників - відставка Лукашенка
Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Припинити свавілля силовиків
Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Антимайдан" Лукашенка
У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Наказ" провести нові вибори
Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно
Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Протести не лише у Мінську
Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.