Білоруська опозиція показала фільм-розслідування про статки Лукашенка

Білоруський опозиціонер Степан Путіло і команда Telegram-каналу Nexta (Нexta) в понеділок, 8 березня, випустили на YouTube розслідування "про корупцію (Олександра. - Ред.) Лукашенка". За словами авторів фільму, першопочатково вони хотіли зробити "невеликий огляд" майна білоруського правителя.

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"Утім, у процесі підготовки з нами почали зв'язуватися люди, що мали близький стосунок до корупційних схем диктатора", - йдеться в Telegram-каналі. "Вони повідомили стільки інформації, що нам довелося кілька разів повністю переписувати сценарій", - пояснили автори розслідування.

"18 об'єктів нерухомості і колекція автомобілів преміум-класу"

Автори фільму "Лукашенко. Золоте дно" повідомили про 18 об'єктів нерухомості, якими, за їхніми твердженнями, користується білоруський правитель. Серед них - резиденції "Палац незалежності" в Мінську, база відпочинку "Крупеніно" у Вітебській області і хутір "Віскулі" в Брестській області. Як стверджує джерело Nexta, на утримання державних резиденцій, які, на думку опозиціонерів, Лукашенко по суті приватизував, щомісяця йдуть "десятки мільйонів доларів".

За версією авторів розслідування, у Лукашенка ще є колекція автомобілів преміум-класу, загальна вартість якої оцінюється в чотири мільйони євро. Ця сума, як вважають журналісти, не включає вартості обслуговування машин.

Лукашенко заперечив інформацію про своє майно

До виходу фільму Олександр Лукашенко протягом трьох днів двічі прокоментував повідомлення, що у нього нібито є "особистий палац". Він сказав, що у нього є будиночок площею сім на вісім метрів, де він виріс з матір'ю. "Якщо хтось знайде палац Лукашенка, відразу заселяйтеся", - стверджує білоруський правитель.

Тим часом станом на ранок 9 березня фільм Nexta набрав на YouTube понад 1,1 мільйона переглядів.

СК Білорусі вимагає екстрадиції Путіла з Польщі

Степан Путіло заснував Telegram-канали Nexta і Nexta Live, останнім часом він живе у Польщі. Під час протестів в Білорусі після президентських виборів Nexta стала найпопулярнішим опозиційним ресурсом в країні. Аудиторія каналів сягає близько 2 мільйонів підписників.

У серпні 2020 року влада Білорусі оголосила Путіла в міжнародний розшук. На початку лютого начальник міжнародно-правового відділу Слідчого комітету (СК) Білорусі Михайло Вавуло повідомив, що СК через генерального прокурора направив до Польщі документи на екстрадицію Степана Путіла і Романа Протасевича - головного редактора цього каналу.

Пізніше міністерство інформації Білорусі внесло в республіканський список екстремістських матеріалів Telegram-канали Nexta Live, Nexta, його логотип, а також сатиричний канал Luxta.

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