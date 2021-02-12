Білоруська опозиція показала фільм-розслідування про статки Лукашенка

Фільм "Золоте дно" присвячений "дорогій нерухомості" і "власним авто- і авіапарку" Олександра Лукашенка, розповіли його автори. Утім, Лукашенко заперечує наявність у себе "палацу".
Білоруський опозиціонер Степан Путіло і команда Telegram-каналу Nexta (Нexta) в понеділок, 8 березня, випустили на YouTube розслідування "про корупцію (Олександра. - Ред.) Лукашенка". За словами авторів фільму, першопочатково вони хотіли зробити "невеликий огляд" майна білоруського правителя.
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"Утім, у процесі підготовки з нами почали зв'язуватися люди, що мали близький стосунок до корупційних схем диктатора", - йдеться в Telegram-каналі. "Вони повідомили стільки інформації, що нам довелося кілька разів повністю переписувати сценарій", - пояснили автори розслідування.
Автори фільму "Лукашенко. Золоте дно" повідомили про 18 об'єктів нерухомості, якими, за їхніми твердженнями, користується білоруський правитель. Серед них - резиденції "Палац незалежності" в Мінську, база відпочинку "Крупеніно" у Вітебській області і хутір "Віскулі" в Брестській області. Як стверджує джерело Nexta, на утримання державних резиденцій, які, на думку опозиціонерів, Лукашенко по суті приватизував, щомісяця йдуть "десятки мільйонів доларів".
За версією авторів розслідування, у Лукашенка ще є колекція автомобілів преміум-класу, загальна вартість якої оцінюється в чотири мільйони євро. Ця сума, як вважають журналісти, не включає вартості обслуговування машин.
До виходу фільму Олександр Лукашенко протягом трьох днів двічі прокоментував повідомлення, що у нього нібито є "особистий палац". Він сказав, що у нього є будиночок площею сім на вісім метрів, де він виріс з матір'ю. "Якщо хтось знайде палац Лукашенка, відразу заселяйтеся", - стверджує білоруський правитель.
Тим часом станом на ранок 9 березня фільм Nexta набрав на YouTube понад 1,1 мільйона переглядів.
Степан Путіло заснував Telegram-канали Nexta і Nexta Live, останнім часом він живе у Польщі. Під час протестів в Білорусі після президентських виборів Nexta стала найпопулярнішим опозиційним ресурсом в країні. Аудиторія каналів сягає близько 2 мільйонів підписників.
У серпні 2020 року влада Білорусі оголосила Путіла в міжнародний розшук. На початку лютого начальник міжнародно-правового відділу Слідчого комітету (СК) Білорусі Михайло Вавуло повідомив, що СК через генерального прокурора направив до Польщі документи на екстрадицію Степана Путіла і Романа Протасевича - головного редактора цього каналу.
Пізніше міністерство інформації Білорусі внесло в республіканський список екстремістських матеріалів Telegram-канали Nexta Live, Nexta, його логотип, а також сатиричний канал Luxta.
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