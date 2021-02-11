Лукашенко лякає новими законами проти протестів

Необхідність нових законів правитель Білорусі пояснює тим, що люди мають розуміти, якими будуть наслідки за ті чи інші дії.
Парламент Білорусі найближчим часом ухвалить оновлене законодавство, спрямоване на запобігання масовим заворушенням і правопорушенням, заявив у п'ятницю, 12 лютого, під час виступу на Всебілоруських народних зборах правитель Білорусі Олександр Лукашенко.
"Законодавство щодо присікання масових заворушень, провокацій і правопорушень - подобається це комусь чи ні, але процес запущений. Мною доручено різним органам влади підготувати проєкти відповідних нормативно-правових актів. Найближчим часом парламент прийме відповідні закони", - сказав Лукашенко, цитує агентство "Інтерфакс".
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Він стверджує, що оновлене законодавство потрібне не лише для того, щоб запобігати масовим заворушенням, а й бути "цивілізованою державою".
"Це важливо - припинити всілякі масові заворушення, але важливо ще, щоб ми виглядали цивілізованою державою. Щоб усі, побачивши ці закони, розуміли, які будуть наслідки за ті чи інші дії", - пригрозив правитель Білорусі.
Також під час виступу Лукашенко запропонував провести референдум щодо конституції країни в один день з місцевими виборами. Мовляв, це дозволить зекономити кошти. Він прогнозує ухвалення основного закону упродовж найближчих 11-12 місяців.
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VI Всебілоруські народні збори (ВНЗ) відбуваються в Мінську 11-12 лютого вшосте. Серед учасників і запрошених - 2700 людей. На обговорення винесено основні положення програми соціально-економічного розвитку Білорусії на 2021-2025 роки.
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Делегатами ВНЗ стали переважно ті, хто підтримує нинішню владу Білорусі. Запрошені виразники альтернативної точки зору позбавлені права брати участь у голосуванні. Скликання ВНЗ розкритикували лідери опозиції. Посольство США у Білорусі в спеціальній заяві наголосило, що ВНЗ не є "інклюзивним майданчиком, який справді представляє думку білоруського суспільства".
У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. У перші місяці протести мали масовий характер та позначилися жорстким придушенням виступів з боку білоруських силовиків.
У ЄС та США наголосили, що не визнаватимуть Олександра Лукашенка легітимним президентом і запровадили санкції.