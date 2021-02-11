Лукашенко лякає новими законами проти протестів

Парламент Білорусі найближчим часом ухвалить оновлене законодавство, спрямоване на запобігання масовим заворушенням і правопорушенням, заявив у п'ятницю, 12 лютого, під час виступу на Всебілоруських народних зборах правитель Білорусі Олександр Лукашенко.

"Законодавство щодо присікання масових заворушень, провокацій і правопорушень - подобається це комусь чи ні, але процес запущений. Мною доручено різним органам влади підготувати проєкти відповідних нормативно-правових актів. Найближчим часом парламент прийме відповідні закони", - сказав Лукашенко, цитує агентство "Інтерфакс".

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Він стверджує, що оновлене законодавство потрібне не лише для того, щоб запобігати масовим заворушенням, а й бути "цивілізованою державою".

"Це важливо - припинити всілякі масові заворушення, але важливо ще, щоб ми виглядали цивілізованою державою. Щоб усі, побачивши ці закони, розуміли, які будуть наслідки за ті чи інші дії", - пригрозив правитель Білорусі.

Також під час виступу Лукашенко запропонував провести референдум щодо конституції країни в один день з місцевими виборами. Мовляв, це дозволить зекономити кошти. Він прогнозує ухвалення основного закону упродовж найближчих 11-12 місяців.

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Всебілоруські народні збори

VI Всебілоруські народні збори (ВНЗ) відбуваються в Мінську 11-12 лютого вшосте. Серед учасників і запрошених - 2700 людей. На обговорення винесено основні положення програми соціально-економічного розвитку Білорусії на 2021-2025 роки.

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Делегатами ВНЗ стали переважно ті, хто підтримує нинішню владу Білорусі. Запрошені виразники альтернативної точки зору позбавлені права брати участь у голосуванні. Скликання ВНЗ розкритикували лідери опозиції. Посольство США у Білорусі в спеціальній заяві наголосило, що ВНЗ не є "інклюзивним майданчиком, який справді представляє думку білоруського суспільства".

Протести у Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. У перші місяці протести мали масовий характер та позначилися жорстким придушенням виступів з боку білоруських силовиків.

У ЄС та США наголосили, що не визнаватимуть Олександра Лукашенка легітимним президентом і запровадили санкції.