 Лукашенко лякає новими законами проти протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Лукашенко лякає новими законами проти протестів

Необхідність нових законів правитель Білорусі пояснює тим, що люди мають розуміти, якими будуть наслідки за ті чи інші дії.

Лукашенко анонсував прийняття нових законів проти протестів

Лукашенко анонсував прийняття нових законів проти протестів

Парламент Білорусі найближчим часом ухвалить оновлене законодавство, спрямоване на запобігання масовим заворушенням і правопорушенням, заявив у п'ятницю, 12 лютого, під час виступу на Всебілоруських народних зборах правитель Білорусі Олександр Лукашенко.

"Законодавство щодо присікання масових заворушень, провокацій і правопорушень - подобається це комусь чи ні, але процес запущений. Мною доручено різним органам влади підготувати проєкти відповідних нормативно-правових актів. Найближчим часом парламент прийме відповідні закони", - сказав Лукашенко, цитує агентство "Інтерфакс".

Читайте також: Лукашенко назвав умови свого відходу від влади

Він стверджує, що оновлене законодавство потрібне не лише для того, щоб запобігати масовим заворушенням, а й бути "цивілізованою державою".

"Це важливо - припинити всілякі масові заворушення, але важливо ще, щоб ми виглядали цивілізованою державою. Щоб усі, побачивши ці закони, розуміли, які будуть наслідки за ті чи інші дії", - пригрозив правитель  Білорусі.

Також під час виступу Лукашенко запропонував провести референдум щодо конституції країни в один день з місцевими виборами. Мовляв, це дозволить зекономити кошти. Він прогнозує ухвалення основного закону упродовж найближчих 11-12 місяців.

Читайте також: Лукашенко запевняє, що не буде президентом після зміни конституції

Всебілоруські народні збори

VI Всебілоруські народні збори (ВНЗ) відбуваються в Мінську 11-12 лютого вшосте. Серед учасників і запрошених - 2700 людей. На обговорення винесено основні положення програми соціально-економічного розвитку Білорусії на 2021-2025 роки.

Читайте також: Як Лукашенко намагається заспокоїти білорусів змінами до конституції

Делегатами ВНЗ стали переважно ті, хто підтримує нинішню владу Білорусі. Запрошені виразники альтернативної точки зору позбавлені права брати участь у голосуванні. Скликання ВНЗ розкритикували лідери опозиції. Посольство США у Білорусі в спеціальній заяві наголосило, що ВНЗ не є "інклюзивним майданчиком, який справді представляє думку білоруського суспільства". 

Протести у Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. У перші місяці протести мали масовий характер та позначилися жорстким придушенням виступів з боку білоруських силовиків.

У ЄС та США наголосили, що не визнаватимуть  Олександра Лукашенка легітимним президентом і запровадили санкції.

Дивитись відео 05:23

Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)

Також за темою

Belarus Rede Präsident Alexander Lukaschenko vor Volksversammlung

Лукашенко назвав умови свого відходу від влади 11.02.2021

За словами Олександра Лукашенка, такими умовами є відмова від протестних акцій у країні та безпека його прихильників.

Weißrussland | Proteste in Minsk

У Білорусі хочуть заборонити біло-червоно-білий прапор 30.01.2021

Генпрокуратура Білорусі збирається визнати екстремістським прапор, що став одним із символом протестів. У свою чергу, білоруська опозиція вимагає визнати прапор історико-культурною спадщиною.

Belarus Protest

У Мінську затримали понад 160 учасників акцій протесту 31.01.2021

Правозахисники повідомляють про понад 160 затриманих осіб під час акцій протесту в Мінську та в кількох інших містах Білорусі. Раніше повідомлялося також про затримання швейцарської журналістки.

Реклама

Докладно

Гроші повернуто - санкції можна знімати, вважає Денис Шмигаль

Що не так із заявою Шмигаля про санкції ЄС проти Януковича

Санкції ЄС скасовуються, а грошей Януковича так і нема. Чому так?  

Українська влада прагне заманити заробітчан грошима

Чи вдасться повернути трудових мігрантів в Україну позиками?

Безвідсотковий кредит як спосіб повернути заробітчан додому. Самі трудові мігранти стримано реагують на такі "подарунки"  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  