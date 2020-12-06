 Країни ЄС погодили новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2020

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Новини

Країни ЄС погодили новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Країни Євросоюзу запроваджують уже третій санкційний пакет на тлі конфлікту навколо президентських виборів у Білорусі. Цього разу штрафні заходи запровадять проти ще 29 фізичних осіб і семи компаній.

Країни ЄС погодили новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Країни ЄС погодили новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Держави Євросоюзу погодили новий, уже третій пакетсанкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Посли країн ЄС у середу, 16 грудня, одноголосно схвалили візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств. У новий штрафний список, крім окремих конкретних осіб, включені сім білоруських компаній і організацій, повідомили західні інформагентства з посиланням на дипломатів.

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Внесені в чорний список білоруські компанії надалі не зможуть вести бізнес у Євросоюзі. Їхнє майно в ЄС буде заморожено. Новий пакет штрафних заходів буде офіційно прийнятий на засіданні Ради міністрів країн Євросоюзу 17 грудня. За словами дипломатів, це проста формальність, оскільки принципове рішення вже винесено.

Протести в Білорусі після виборів президента

У Білорусі більше чотирьох місяців не вщухають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК оголосив Олександра Лукашенка.

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Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення білоруських політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади в Білорусі, однак в підсумку всі члени президії цієї ради були або заарештовані, або опинилися за кордоном.

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Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

Дивитись відео 05:31

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  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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Яке майбутнє чекає на мирні білоруські марші? Чи можна вірити заявам тамтешніх державних ЗМІ про те, що протест здувається? Ні, демонстранти знайшли нову тактику, і вона працює, вважає Саша Романова.  

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