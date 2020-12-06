Країни ЄС погодили новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Держави Євросоюзу погодили новий, уже третій пакетсанкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Посли країн ЄС у середу, 16 грудня, одноголосно схвалили візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств. У новий штрафний список, крім окремих конкретних осіб, включені сім білоруських компаній і організацій, повідомили західні інформагентства з посиланням на дипломатів.

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Внесені в чорний список білоруські компанії надалі не зможуть вести бізнес у Євросоюзі. Їхнє майно в ЄС буде заморожено. Новий пакет штрафних заходів буде офіційно прийнятий на засіданні Ради міністрів країн Євросоюзу 17 грудня. За словами дипломатів, це проста формальність, оскільки принципове рішення вже винесено.

Протести в Білорусі після виборів президента

У Білорусі більше чотирьох місяців не вщухають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК оголосив Олександра Лукашенка.

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Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення білоруських політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади в Білорусі, однак в підсумку всі члени президії цієї ради були або заарештовані, або опинилися за кордоном.

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Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

Дивитись відео 05:31 Поділитись Санкції замість хокею: через Лукашенка Білорусь може втратити Чемпіонат світу (09.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3mU1l Санкції замість хокею: через Лукашенка Білорусь може втратити Чемпіонат світу (09.12.2020)