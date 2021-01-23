Лукашенко назвав умови свого відходу від влади

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко назвав відмову від протестних акцій у країні і безпеку своїх прихильників умовами свого відходу від влади. Про це він заявив у четвер, 11 лютого, від час виступу на Всебілоруських народних зборах, повідомляє білоруське видання tut.by.

"Головна умова - це мир і порядок в країні, ніяких протестних дій, висловлювати думку в рамках закону", - сказав Лукашенко. "Друга умова. Якщо станеться так, що до влади прийдуть не "ті", то другим пунктом ми запишемо, що жодна волосина з прихильників нинішнього президента впасти не може", - додав він.

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Лукашенко пояснив, що саме для цього він запропонував зробити Всебілоруські народні збори конституційним органом. На його думку, вони мають бути стабілізатором на час перехідного періоду. За словами правителя Білорусі, в період зміни поколінь повинна бути "чітка підстраховка, щоб не втратити країну".

"Якщо народ відмовить в довірі вам (учасникам Всебілоруського народного зібрання), то це його рішення. Тоді і з нас нічого не візьмеш. Народ повинен визначитися, чого він хоче. Буде залізний суспільний договір. Чесні, відкриті вибори під контролем кого захочете мають бути законом для всіх. Але якщо хтось сіпнеться після цього, той отримає найжорстокішу відповідь. У якій ролі буде нинішній президент і багато хто з вас - час покаже", - сказав він.

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Лукашенко також заявив, що проєкт нової конституції Білорусі буде готовий у цьому році, а на початку наступного його винесуть на всенародний референдум.

У листопаді минулого року Лукашенко заявляв, що піде з поста президента після прийняття нової конституції.

Всебілоруські народні збори

VI Всебілоруські народні збори (ВНЗ) відбуваються в Мінську 11-12 лютого вшосте. Серед учасників і запрошених - 2700 людей. На обговорення винесено основні положення програми соціально-економічного розвитку Білорусії на 2021-2025 роки. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко виступив першого дня роботи ВНЗ із доповіддю. Його виступ тривав чотири години.

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Делегатами ВНЗ стали переважно ті, хто підтримує нинішню владу Білорусі. Запрошені виразники альтернативної точки зору позбавлені права брати участь у голосуванні.

"Практично весь склад делегатів - це люди, які підтримують поточний курс, виступають за сильну країну, не хочуть її розвалу. Але, окрім делегатів, у складі є й запрошені. Якщо делегатів практично 2,4 тисячі, то запрошених планується більше ніж 300 осіб. Вони братимуть участь у зборах - не будуть делегатами формально, не братимуть участі в голосуванні, проте повністю братимуть участь у роботі, матимуть право виступу. Вони представляють усі зареєстровані політичні партії", - розповідав раніше прем'єр Білорусі Роман Головченко.

У посольстві США в Білорусі розкритикували скликання ВНЗ на тлі переслідувань лідерів опозиції та учасників протестів. ВНЗ не є "інклюзивним майданчиком, який справді представляє думку білоруського суспільства, а тому вони (збори. - Ред.) не сприяють розв'язанню поточної політичної кризи в країні", - йдеться в заяві на сайті американської дипмісії, цитує інформагентство "Інтерфакс-Захід".

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Акції протесту проти підсумків виборів президента, що відбулися 9 серпня 2020 року, тривають у Білорусі вже понад півроку. У перші місяці вони мали масовий характер та позначилися жорстким придушенням виступів з боку білоруських силовиків.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Послання для Лукашенка Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Біло-червоно-білий прапор як символ протестів Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Як використовують головний символ протесту в Білорусі Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Політична боротьба на рівні символів Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

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