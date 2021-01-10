Анґела Меркель закликала припинити репресії в Білорусі

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму відеозверненні в суботу, 6 лютого, висловила солідарність з демонстрантами в Білорусі, які вже пів року щотижня виходять на акції з вимогою демократії і свободи. Меркель закликала керівництво в Мінську негайно припинити репресії і звільнити політв'язнів.

"Влада (Білорусі - Ред.) розраховує на те, що світ в черговий раз забуде цих мужніх людей. Ми не повинні допустити цього. Німеччина і Європейський Союз і надалі притягатимуть до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі, як ми це вже робимо у випадку з санкціями ЄС", - сказала Меркель.

Вона нагадала, що Німеччина вже полегшила отримання віз для білоруських опозиціонерів та інших осіб, які зазнали переслідувань. Берлін також виділяє стипендії і підтримує незалежні засоби масової інформації у Білорусі.

При цьому канцлерка визнала, що ці дії не дозволять врегулювати конфлікт в Білорусі. "Вирішити цей конфлікт ззовні неможливо. Але ця допомога показує цим мужнім людям, що ми на їхньому боці і чуємо їхні голоси так само, як це було пів року тому", - підкреслила Анґела Меркель.

Вона знову заявила, що Німеччина і ЄС не визнають результати минулорічних серпневих президентських виборів в Білорусі, бо вони не були демократичними, вільними і справедливими.

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Дивитись відео 05:23 Поділитись Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lXhM Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)