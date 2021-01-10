 У Мінську затримали понад сотню учасників акцій протесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Мінську затримали понад сотню учасників акцій протесту

Правозахисники повідомляють про понад 100 затриманих осіб під час акцій протесту в Мінську та в кількох інших містах Білорусі. Раніше повідомлялося також про затримання швейцарської журналістки.

Білоруські силовики в Мінську

Білоруські силовики в Мінську (архівне фото)

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", в Мінську під час проведених у неділю, 31 січня, акцій протесту затримано щонайменше 107 осіб. Список з прізвищами затриманих постійно оновлюється на сайті центру. Більшість затримань відбулося в Мінську, два затримання - в Гродно, а одне - в Новогрудку (Гродненська область). Деяких затриманих уже відпустили.

Читайте також: У Білорусі хочуть заборонити біло-червоно-білий прапор

Раніше правозахисники повідомляли, що серед затриманих опинилися й швейцарська журналістка Люція Чіркі (Luzia Tschirky), однак потім її відпустили.

Тим часом у ГУВС Мінміськвиконкому повідомили агентству "Інтерфакс", що мінська міліція надасть офіційний коментар дещо згодом.

Читайте також: Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, офіційним переможцем яких було оголошено Олександра Лукашенка, який незмінно займає посаду президента країни з 1994 року. Як правило акції протесту відбуваються у вихідні й зазвичай наражаються на жорсткі дії білоруських силовиків. Останнім часом акції протесту змінили формат і відбуваються вони не в центрі, а в різних районах Мінська.

Читайте також: Amnesty International закликає до міжнародного розслідування тортур у Білорусі

Європейський Союз, США, Великобританія та Канада відмовилися визнавати офіційні результати виборів, вважаючи їх сфальсифікованими, та запровадили санкції проти керівництва Білорусі - Олександра Лукашенка та його оточення.

Читайте також: Жорстокість білоруських силовиків. У чому причина?

Дивитись відео 05:31

Санкції замість хокею: через Лукашенка Білорусь може втратити Чемпіонат світу (09.12.2020)

 

Також за темою

Belarus Minsk Protest

У Білорусі знову протестували проти Лукашенка 10.01.2021

У столиці Білорусі та декількох інших містах відбулися локальні акції протесту. Цього разу в Мінську не відключали мобільний інтернет і не закривали станції метро.

Belarus Proteste Demonstrant

У Мінську проходять акції протесту проти Лукашенка 23.01.2021

Протестувальники вийшли на акції проти режиму Лукашенка. Також вони вимагають звільнити блогера Ігоря Лосика, який понад місяць голодує в СІЗО, та інших політв'язнів.

Putin und Lukaschenko spielen Eishockey in Sotschi

Мінськ позбавили права приймати Чемпіонат світу з хокею 18.01.2021

Через політичні протести та з міркувань безпеки Міжнародна федерація хокею з шайбою вирішила не проводити Чемпіонат світу в Мінську. Раніше провідні спонсори відмовилися підтримувати чемпіонат у Білорусі.

Реклама

Докладно

Symbolbild ukrainische Sprache

Пристрасті за правописом, або Сезонне загострення

Мовним питанням в Україні знову спекулюють політики, вважає Сергій Жадан.  

Стрімкий злет курсу акцій компанії Gamestop

У США органи юстиції зацікавилися біржовим протистоянням

Великі хедж-фонди підозрюють у змові з окремими брокерськими онлайн-платформами проти дрібних інвесторів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  