У Мінську затримали понад сотню учасників акцій протесту

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", в Мінську під час проведених у неділю, 31 січня, акцій протесту затримано щонайменше 107 осіб. Список з прізвищами затриманих постійно оновлюється на сайті центру. Більшість затримань відбулося в Мінську, два затримання - в Гродно, а одне - в Новогрудку (Гродненська область). Деяких затриманих уже відпустили.

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Раніше правозахисники повідомляли, що серед затриманих опинилися й швейцарська журналістка Люція Чіркі (Luzia Tschirky), однак потім її відпустили.

Тим часом у ГУВС Мінміськвиконкому повідомили агентству "Інтерфакс", що мінська міліція надасть офіційний коментар дещо згодом.

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Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, офіційним переможцем яких було оголошено Олександра Лукашенка, який незмінно займає посаду президента країни з 1994 року. Як правило акції протесту відбуваються у вихідні й зазвичай наражаються на жорсткі дії білоруських силовиків. Останнім часом акції протесту змінили формат і відбуваються вони не в центрі, а в різних районах Мінська.

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Європейський Союз, США, Великобританія та Канада відмовилися визнавати офіційні результати виборів, вважаючи їх сфальсифікованими, та запровадили санкції проти керівництва Білорусі - Олександра Лукашенка та його оточення.

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