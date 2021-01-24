У Білорусі хочуть заборонити біло-червоно-білий прапор

У Білорусі готуються заборонити біло-червоно-білий прапор, що став одним із символів протестів. Генпрокуратура розгляне колективне звернення понад сотні громадян, які, як зазначається, вимагають визнати його екстремістською символікою і заборонити публічно демонструвати, повідомив у п'ятницю, 29 січня, державний телеканал "Білорусь 1".

"Наразі ми готуємо пакет документів про визнання екстремістськими біло-червоно-білого прапора та іншої символіки", - заявила в ефірі представниця білоруської генпрокуратури Анжеліка Курчак.

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Реакція Тихановської

"Лукашенку потрібно зрозуміти, що заборона символіки нічого не змінить в головах людей", - написала того ж дня у своєму Telegram-каналі Світлана Тихановська. За її словами, "забороняючи національну символіку і привласнюючи собі особисто державну", Лукашенко "тільки популяризує біло-червоно-білий прапор серед народу. Адже він стає символом справедливості, честі та єдності".

"У повідомленні прокуратури йдеться про петиції сотні громадян. Але я впевнена, що петиція на захист цього прапора збере сотні тисяч підписів", - пише Тихановська.

Петиція білоруської опозиції

Запрошення підписати петицію проти визнання біло-червоно-білого прапора екстремістським того ж дня опублікував сайт Petitions.by. "Біло-червоно-білий прапор, який був державним прапором Білорусі з 1991 по 1995 рік, є прикладом нематеріальної культурної цінності", - наголошують автори в тексті петиції.

У ній від імені Координаційної ради опозиції висловлені вимоги про "припинення переслідування білорусів за використання символіки" і "визнання біло-червоно-білого прапора історико-культурною спадщиною".

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Історія біло-червоно-білого прапора

Біло-червоно-білий прапор з'явився близько ста років тому, ставши символом білоруського національного руху з кінця XIX - початку ХХ століть. У грудні 1917 року його офіційно визнали на Всебілоруському конгресі.

Сьогодні деякі прихильники чинної влади в Білорусі називають біло-червоно-білий прапор "нацистським" через те, що колаборанти використовували цю національну символіку в період окупації під час Другої світової війни. При цьому творець прапора Клавдій Душевський не брав участі в організаціях колаборантів.

У вересні 1991 року Верховна Рада Республіки Білорусь затвердила біло-червоно-білий прапор в якості державного. Однак після приходу до влади Олександра Лукашенка в 1995 році провели референдум, за підсумками якого державний прапор замінили на червоно-зелений, що нагадує прапор Білоруської РСР.

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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Послання для Лукашенка Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

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