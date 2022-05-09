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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "прапор".
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Влада Німеччини готується до можливих провокацій 8 та 9 травня. У Берліні разом із проросійською символікою обмежили використання на заходах прапорів України. Посол України Андрій Мельник назвав це рішення "катастрофою".
Мільйони людей у всьому світі висловлюють солідарність з українцями. Люди виходять на демонстрації, а також надсилають гуманітарну допомогу в Україну. У США гроші збирають у креативний спосіб. Дивіться самі.
Прапор ЄС підняли замість французького напередодні Нового року - на честь головування Франції у Раді ЄС у наступні шість місяців. Проте представники правих сил заявили, що це "стирає" французьку ідентичність.