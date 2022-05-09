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Прапор

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "прапор".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому поліція у Берліні згорнула український прапор (09.05.2022) 09.05.2022

Багато українців у Берліні у день визволення Європи від нацизму вийшли на вулиці із синьо-жовтими прапорами. Проте протримали їх недовго... У Берліні 8 і 9 травня заборонили демонстрацію будь-якої символіки.
Поліція Берліна не скасує обмеження на українські прапори 8 та 9 травня

Поліція Берліна не скасує обмеження на українські прапори 8 та 9 травня 07.05.2022

Попри критику обмеження використання українських та російських прапорів на меморіальних об'єктах Берліна 8 та 9 травня, місцева поліція не скасувала це розпорядження.
Посол України закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні 8-9 травня

Посол України закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні 8-9 травня 07.05.2022

Влада Німеччини готується до можливих провокацій 8 та 9 травня. У Берліні разом із проросійською символікою обмежили використання на заходах прапорів України. Посол України Андрій Мельник назвав це рішення "катастрофою".
Не той манікюр і синьо-жовті кросівки: за що затримують у РФ

Не той манікюр і синьо-жовті кросівки: за що затримують у РФ 28.04.2022

На тлі війни в Україні почастішали випадки переслідування в Росії громадян, які висловлюють солідарність з країною, що зазнала нападу. Приводом для затримання стає навіть одяг у кольорах українського прапора.
Прапор знято: як на Херсонщині встановлюють окупаційну російську владу

Прапор знято: як на Херсонщині встановлюють окупаційну російську владу 28.04.2022

26 квітня російське командування призначило в окупованій Херсонській області власну військову адміністрацію. Мешканці регіону розповіли DW про те, як живуть під окупацією, та як від неї тікають.
Проросійські демонстрації в Німеччині. Як реагують німці

Проросійські демонстрації в Німеччині. Як реагують німці 11.04.2022

Після чергових акцій на підтримку Росії на тлі війни в Україні у низці німецьких міст політики та преса обговорюють, як з ними бути. DW зібрала реакції.

Папа Римський поцілував український прапор з Бучі (06.04.2022) 06.04.2022

Прапор України з Бучі поцілував Папа Римський, назвавши це місто мученицьким. Понтифік також закликав помолитися за українських дітей.

У Херсоні та Каховці люди знову вийшли на мітинги проти окупантів (20.03.2022) 20.03.2022

Мітингувальники під українськими прапорами вигукували "Слава Україні!" і кричали росіянам "Додому!".

Як печиво із синьо-жовтим прапором у США стало символом допомоги Україні (14.03.2022) 14.03.2022

Мільйони людей у ​​всьому світі висловлюють солідарність з українцями. Люди виходять на демонстрації, а також надсилають гуманітарну допомогу в Україну. У США гроші збирають у креативний спосіб. Дивіться самі.
Херсон в облозі. Однак не здається

Херсон в облозі. Однак не здається 07.03.2022

Про те, як південне українське місто виживає під обстрілами та контролем російських військ, розповідають мешканці, які уже другий тиждень не можуть з нього виїхати.

Спортивні федерації заборонили прапор РФ на змаганнях через вторгнення в Україну

Спортивні федерації заборонили прапор РФ на змаганнях через вторгнення в Україну 27.02.2022

Рішення Міжнародної федерації лижного спорту, Міжнародного союзу біатлоністів і Міжнародної федерації гімнастики стало відповіддю на військове вторгнення РФ в Україну.

У Білорусі завели кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова

У Білорусі завели кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова 10.02.2022

Генеральна прокуратура Республіки Білорусь відкрила кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова. Йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі.
Влада Франції прибрала прапор ЄС з Тріумфальної арки після обурення опонентів Макрона

Влада Франції прибрала прапор ЄС з Тріумфальної арки після обурення опонентів Макрона 02.01.2022

Прапор ЄС підняли замість французького напередодні Нового року - на честь головування Франції у Раді ЄС у наступні шість місяців. Проте представники правих сил заявили, що це "стирає" французьку ідентичність.

Чому німці так суперечливо ставляться до свого прапора

Чому німці так суперечливо ставляться до свого прапора 23.08.2021

Німці неоднозначно ставляться до прапора своєї держави, яким вони розмахують в дійсності лише під час спортивних змагань. Що стоїть за цією стриманістю?

Таліби вбили кількох людей при спробі встановити прапор країни - ЗМІ

Таліби вбили кількох людей при спробі встановити прапор країни - ЗМІ 18.08.2021

У місті Джалалабад таліби відкрили вогонь по людях, які намагалися встановити національний прапор на площі. Щонайменше троє осіб загинули, понад десять - поранено, повідомляє Reuters.
У Токіо завершилися Олімпійські ігри

У Токіо завершилися Олімпійські ігри 08.08.2021

У японській столиці загасили олімпійський вогонь. Олімпійський прапор передали мерці Парижа, де в 2024 році відбудеться наступна літня Олімпіада.
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