Гелловін: син держсекретаря США вбрався схоже на Зеленського

На вечірці з нагоди Гелловіна у Білому домі син Ентоні Блінкена був схожий на Володимира Зеленського, а донька одягнена в кольорах прапора України.

У Білому домі 30 жовтня відбулося святкування з нагоди Гелловіна. На захід, організований президентом США Джо Байденом і першою леді Джилл Байден, запросили учнів місцевих державних шкіл і дітей військовослужбовців, йдеться на сайті Білому дому. Загалом у святкуванні взяли участь близько восьми тисяч гостей. Серед них були й впливові політики зі своїми дітьми.

Син державного секретаря Ентоні Блінкена був одягнений у світшот і штани кольору хакі, а на грудях мав значок з прапорами США та України. Як зауважують ЗМІ та користувачі соціальних мереж, його образ нагадує вбрання, яке часто носить український президент Володимир Зеленський. Донька Блінкена прийшла в сукні синього кольору, прикрашеній на плечах жовтою хусточкою.

Джилл Байден, Ентоні Блінкен з дітьми Фото: Andrew Harnik/AP/picture alliance

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Камери зафіксували реакцію Байдена на костюми дітей. Що саме він говорить, на записі не чутно, але виглядає президент здивованим.

Сам Білий дім тематично оздобили гарбузами, ліхтарями та інсталяціями у вигляді привидів, персонажів казок і відомих літературних героїв. Подружжя Байденів пригощало дітей цукерками та іншими солодощами, а також подарувало їм книги, що відповідало літературній тематиці заходу.

Гелловін традиційно святкують щороку в ніч проти 1 листопада. Особливо популярним це свято є в США, Канаді, Ірландії та Великобританії.

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