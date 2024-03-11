Німецькі ЗМІ про заяву Франциска про білий прапор і Україну

Заклик Папи Римського Франциска до України, яка, за його словами, повинна "мати мужність" піти з білим прапором на мирні переговори з Росією, викликав сплеск обурення не тільки в самій Україні, а й у Німеччині. Слідом за німецькими політиками, які минулими вихідними розкритикували висловлювання понтифіка, на його заяву негативно відреагували й німецькі ЗМІ.

FAZ: "Капітуляція України підштовхне Путіна до нової війни"

Впливова німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) у зв'язку з висловлюванням Папи Римського Франциска згадує його попередника Пія XII, який міг би "публічно порадити британському прем'єр-міністру Вінстону Черчиллю в 1940 році, після початку Другої світової війни, підняти білий прапор перед Адольфом Гітлером. І, з огляду на, здавалося б, безнадійну військову ситуацію, вступити в переговори з німецьким диктатором і агресором про мир на його умовах".

"Як Пій XII свого часу, Франциск поки що обмежувався загальними закликами до миру, але уникав чіткого засудження винних у смерті та руйнуваннях, - пише коментатор і автор FAZ Томас Голль (Thomas Holl). - Натомість він наївно радить жертвам російського нападу "набратися мужності", підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією, поки "все не стало ще гірше".

Але прем'єр-міністр Великої Британії Черчілль на тлі загрози вторгнення в його країну дав однозначну відповідь: "Ми ніколи не здамося", продовжує свою думку Томас Голль: "Таку саму відповідь російському диктаторові й агресору Володимиру Путіну дав президент України Володимир Зеленський". Капітуляція України не означає міцного миру для Європи - навпаки, "це підштовхне Путіна до розв'язання наступної війни", констатує видання FAZ у статті "Черчілль знав відповідь".

Німецькі ЗМІ розкритикували слова Франциска про білий прапор для України Фото: DW

Bild: "Переможцем буде тільки агресор Путін"

"Франциск закликає Україну капітулювати. Вона не повинна боятися підняти білий прапор. Від війни нібито виграє тільки збройна промисловість. Ні, Ваша Святосте! Чи краще сказати: Ваше Лицемірство? Тільки агресор Путін буде переможцем! Віддати Україну йому на поталу, щоб після цього він напав на інші країни? Це не заклик до миру, а запрошення до подальшого насильства", - йдеться в коментарі найбільшого німецького таблоїду Bild.

Автор коментаря Вальтер Штратен (Walter Straten) у матеріалі "Ваше Лицемірство" вражений тим, що подібні слова довелося почути від "наступника польського очільника Церкви Івана Павла II, справою життя якого було - покінчити з комуністичною диктатурою в Європі".

"Чи повинен я покинути церкву? Чи залишитися в ній - незважаючи на цього Папу Римського? Я ще не ставив собі це запитання, - пише журналіст. - Але моя відповідь така: я не підніму білий прапор перед цим понтифіком".

Süddeutsche Zeitung: Понтифіку бракує внутрішньої гнучкості

Після того, як висловлювання Франциска зазнало міжнародної критики, Святий престол спробував згладити враження від його слів. "Папа використав образ білого прапора, який був запропонований інтерв'юером, щоб позначити припинення воєнних дій, перемир'я, якого було б досягнуто завдяки мужності переговорів. Він бажає дипломатичного рішення для здобуття справедливого та міцного миру", - зазначається в коментарі керівника пресслужби Ватикану Маттео Бруні.

Папа Римський - не дипломат і не хоче ним бути, вважає Süddeutsche Zeitung (фото з архіву) Фото: Alessandra Tarantino/dpa/AP/picture alliance

Такого висновку доходить і найбільша німецька газета Süddeutsche Zeitung. "Прослухавши безліч виступів Папи Римського, можна з упевненістю сказати: ні, Франциск не закликає до капітуляції. Але він закликає до переговорів про закінчення війни або хоча б про припинення вогню - що досить важко для народу, який зазнав вторгнення і саме існування якого перебуває під загрозою", - пише журналіст Марк Байзе (Marc Beise).

Водночас образ, який вжив понтифік, вкрай проблематичний. "Білий прапор" - словосполучення, яке по праву викликає емоції. Згідно з міжнародним правом, Гаазька конвенція 1899 року передбачає, що той, хто хоче здатися, має підняти білий прапор - і в такий спосіб отримати захист; цей звичай сягає античності", - зазначає Байзе.

Автор коментаря "Папа Римський і білий прапор" доходить висновку, що Франциск не володіє майстерністю дипломата - і не прагне до цього. "Він говорить те, що ним рухає, не замислюючись про наслідки своїх слів. Чи усвідомлює він, до чого вони призведуть, і чи свідомо він вирішує зробити ці заяви, - про це знає тільки сам понтифік", - пише далі коментатор Süddeutsche Zeitung.

Відсутність внутрішньої гнучкості та звичка говорити те, що думає, робить понтифіка "привабливим, але вразливим". "Коли мова заходить про таку тему як війна і мир, Папа Римський справді досягає межі своїх можливостей. І "білим прапором" він шкодить своєму вкрай благородному наміру: врятувати людські життя", - резюмує німецьке видання.