Шольц та Дуда приєдналися до критики Папи Франциска

Критика заяви Папи Римського про "білий прапор" для України не вщухає. Але є і ті, хто їх підтримує.

Європейські політики продовжують висловлюватись щодо заяв Папи РимськогоФранциска у бік України про "мужність підняти білий прапор", тобто капітуляцію, та почати мирні переговори з Росією.

Речник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано у понеділок, 11 березня, на брифінгу в Брюсселі щодо пропозиції Папи про "білий прапор" заявив наступне: "Дозвольте мені нагадати вам позицію ЄС щодо питання про мир. Питання про мир перебуває в руках однієї людини - Володимира Путіна, який розпочав цю війну і який продовжує її вести щодня. Ми хочемо справедливого миру, миру, сформульованого на умовах жертви цієї війни - України".

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Шольц та Бербок не поділяють думку Папи

Глава німецького уряду Олаф Шольц (Olaf Scholz) не поділяє думку Папи, що Україна повинна мати мужність "підняти білий прапор" та розпочати переговори з РФ, заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) на брифінгу в понеділок.

"Як ви розумієте, канцлер не поділяє думку Папи в цьому питанні. Правдою є те, що Україна захищається проти агресора та має для цього широку міжнародну підтримку", - зазначив Гебештрайт.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що не розуміє заяву понтифіка. "Мені справді цікаво, про що він думав. Я не розумію", - сказала вона напередодні в ефірі Tagesschau.

Також Бербок зазначила, що такі речі, як війна Росії проти України, можна зрозуміти, тільки побачивши їх на власні очі. "Я запитую себе: де Папа? Папа має знати про це", - додала вона.

За її словами, якби існував хоч мінімальний шанс, що російський режим виявить готовність до переговорів, "тоді весь світ був би готовий до них". "На жаль, ми щодня бачимо зворотне", - сказала глава МЗС Німеччини.

Дуда: Перемога Росії загрожує безпеці Європи

Росія не може перемогти в Україні, оскільки це загрожує безпеці всієї Європи. Як передає "Укрінформ", про це 11 березня у Варшаві заявив президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи висловлювання Папи Римського Франциска.

"Росія не може перемогти в Україні, тому що російський імперіалізм, який сьогодні загрожує всій Європі, особливо Центрально-Східній Європі, але також усій Європі і, як наслідок, світу, має бути зупинений", - наголосив Дуда, додаючи, що щодо цього немає жодних сумнівів.

Росія вважає себе виправданою

Водночас лідерка нової німецької партії BSW Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) назвала критику Франциска "неповажливою". Вона також висловилася за припинення вогню і мирні переговори "замість дедалі більших поставок озброєнь", які німецькі платники податків більше не можуть терпіти, заявила вона в інтерв'ю газетам медіа-групи Funke.

Росія ж у заявах Папи Римського побачила виправдання. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила італійському інформаційному агентству Insa: "Як я бачу, Папа просить Захід відкласти свої амбіції і визнати, що він був не правий".

Резонансне інтерв'ю Папи Франциска

Нагадаємо, 9 березня низка ЗМІ звернулись до інтерв'ю Папи Франциска швейцарській телерадіокомпанії RSI, яке він дав ще на початку лютого. Запитання, поставлене Папі Римському журналістом Лоренцо Буччеллою, було сформульовано так: "В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це дасть легітимність тому, хто має більшу силу. Що про це думаєте ви?"

Відповідь понтифіка була такою: "Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильніший той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має мужність показати білий прапор, вести переговори. І сьогодні ви можете вести переговори за допомогою міжнародних держав".

Також він наголосив, що слово "переговори" - "це сміливе слово". "Коли ви бачите, що зазнаєте поразки, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну-посередника. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки ситуація не погіршилася", - додав він.

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Після суспільного резонансу, яке спричинило цитування розмови 9 березня, глава пресслужби Ватикану Маттео Бруні на наступний день зазначив, що слова Папи Римського Франциска слід розуміти як заклик до дипломатичного вирішення конфлікту.

"Папа приймає образ білого прапора, запропонований інтерв'юером, щоб позначити припинення воєнних дій, перемир'я, досягнуте завдяки мужності переговорів. Він бажає дипломатичного рішення для досягнення справедливого і міцного миру", - цитує Бруні онлайн-видання Vatican News.

Водночас глава пресслужби Ватикану нагадав, що в одному з більш ранніх інтерв'ю, яке стосувалося іншої конфліктної ситуації, Франциск уже наголошував, що "переговори - це ніколи не капітуляція".