Зеленський відповів на пропозицію Папи про білий прапор

"Російські вбивці не йдуть далі Європою тільки тому, що їх стримують українці зі зброєю в руках і під синьо-жовтим прапором", - заявив президент України.

"Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась", - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні в неділю, 10 березня.

Як зазначив Володимир Зеленський увечері 10 березня, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, на захист своєї країни стали всі: "християни, мусульмани, юдеї - всі".

Зеленський розкритикував "віртуальних посередників"

"Дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква - з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів - десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - наголосив Зеленський.

Він не згадав у своїй промові безпосередньо Папу Римського Франциска. Однак багато ЗМІ вважають виступ українського лідера відповіддю на слова понтифіка в оприлюдненому незадовго до цього інтерв'ю швейцарському телерадіоканалу RSI про те, що сильніший за всіх той, "хто дивиться на ситуацію, думає про народ, має мужність підняти білий прапор і вести переговори". Ці слова Папи Римського були витлумачені багатьма спостерігачами як заклик до українців скласти зброю і викликали бурхливу реакцію в Україні та за її межами.

Німецька критика висловлювань Папи про білий прапор та Україну

На слова понтифіка про білий прапор та Україну відреагували негативно і у ФРН. "Той, хто вимагає від України просто здатися, віддає агресору те, що він незаконно захопив, і тим самим погоджується на знищення України, - заявила виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заступниця голови німецького Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт (Katrin Göring-Eckardt), яка поклала повну відповідальність за війну на російського президента. - Негайно покласти край війні і стражданням може Володимир Путін, а не Україна".

Зі свого боку експерт із зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) заявив, що своїми словами Папа Франциск надає президенту Росії "готовий план подальших дій". "Нечувано, глава католицької церкви виступає на боці агресора", - написав він у соцмережі X.

Резонансне інтерв'ю Папи Франциска

У суботу, 9 березня, низка ЗМІ звернулися до інтерв'ю Папи Франциска швейцарській телерадіокомпанії RSI, яке він дав ще на початку лютого. Запитання, поставлене Папі Римському журналістом Лоренцо Буччеллою, було сформульовано так: "В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це дасть легітимність тому, хто має більшу силу. Що про це думаєте ви?"

Відповідь понтифіка була такою: "Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильніший той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має мужність показати білий прапор, вести переговори. І сьогодні ви можете вести переговори за допомогою міжнародних держав".

Також він наголосив, що слово "переговори" - "це сміливе слово". "Коли ви бачите, що зазнаєте поразки, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну-посередника. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки ситуація не погіршилася", - додав він.

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Після суспільного резонансу, яке спричинило цитування розмови 9 березня, глава пресслужби Ватикану Маттео Бруні на наступний день зазначив, що слова Папи Римського Франциска слід розумітияк заклик до дипломатичного вирішення конфлікту.