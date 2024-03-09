Папа Римський закликав Україну і Росію почати переговори

Папа Римський Франциск заявив, що найсильніші - ті, хто "має сміливість підняти білий прапор і вести переговори".

Папа Римський Франциск закликав Росію і Україну "вести переговори, доки все не стало гірше". Про це він заявив в інтерв’ю RSI , цитує в суботу, 9 березня, AFP.

"Я вважаю, що найсильніші ті, хто бачить ситуацію, думає про людей і має сміливість підняти білий прапор і вести переговори", - сказав він під час розмови, записаної ще на початку лютого.

Висловлюючи свою думку щодо війни загалом, зокрема Ізраїлю проти ХАМАСу, він додав: "Переговори ніколи не є капітуляцією. Це мужність не довести країну до самогубства".

"Слово "переговори" - це сміливе слово. Коли ви бачите, що ви зазнали поразки, що все не вдається, мати мужність вести переговори, - додав понтифік. - Не соромтеся вести переговори, доки все не стало гірше".

Папа Римський Франциск додав, що сьогодні "є багато тих, хто хоче виступити посередниками" у війні, розв'язаній Росією проти України, навівши як приклад Туреччину.

Нагадаємо, лише напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти мирний саміт, до участі у якому буде запрошена і Росія, щоб покласти край війні, розв'язаній нею проти України.

"З самого початку ми робили та робимо внесок для завершення війни на основі перемовин. Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучена також і Росія", - сказав він під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі.