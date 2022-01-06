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Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Папа Римський", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Папа Римський про Росію, або Франциск під ударом
Папа Римський про Росію, або Франциск під ударом
Слова Папи Римського про "велику культурну спадщину Росії" викликали різку критику не тільки в Україні. Карикатура DW.
Релігія
30.08.2023
30 серпня 2023 р.
Російські наративи Франциска обурили не тільки українців
Російські наративи Франциска обурили не тільки українців
Слова Папи Римського про "нащадків великої Росії" викликали хвилю обурення й критики. Ватикан виправдовується.
Політика
29.08.2023
29 серпня 2023 р.
Чи піде УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври?
Чи піде УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври?
Чи виселять УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври? І як буде функціонувати лавра в майбутньому?
Релігія
30.03.2023
30 березня 2023 р.
14:52 хв.
Свій і чужий. Десять років Папи Франциска
Свій і чужий. Десять років Папи Франциска
13 березня 2013 року священник Хорхе Маріо Бергольо з Аргентини став Папою Римським. Чого досягнув Папа Франциск?
Релігія
13.03.2023
13 березня 2023 р.
Йозеф Ратцінґер - життєвий шлях Папи Бенедикта XVI
Йозеф Ратцінґер - життєвий шлях Папи Бенедикта XVI
Світ прощається з Йозефом Ратцінґером - Папою Римським Бенедиктом XVI, що зрікся престолу в 2013 році. Фотогалерея DW.
Релігія
03.01.2023
3 січня 2023 р.
14 фото
Помер Йозеф Ратцінґер - Папа Римський Бенедикт XVI
Помер Йозеф Ратцінґер - Папа Римський Бенедикт XVI
Папа Римський Бенедикт XVI помер у віці 95 років. Він був першим понтифіком з Німеччини за 500 років.
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