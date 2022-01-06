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Папа Римський

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Папа Римський", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

Папа Римський Франциск, якого закидують помідорами. Карикатура DW

Папа Римський про Росію, або Франциск під ударом

Папа Римський про Росію, або Франциск під ударом

Слова Папи Римського про "велику культурну спадщину Росії" викликали різку критику не тільки в Україні. Карикатура DW.
Релігія30 серпня 2023 р.
Папа Римський Франциск (архівне фото)

Російські наративи Франциска обурили не тільки українців

Російські наративи Франциска обурили не тільки українців

Слова Папи Римського про "нащадків великої Росії" викликали хвилю обурення й критики. Ватикан виправдовується.
Політика29 серпня 2023 р.
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Чи піде УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври?

Чи піде УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври?

Чи виселять УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври? І як буде функціонувати лавра в майбутньому?
Релігія30 березня 2023 р.14:52 хв.
Оголошення про обрання Хорхе Маріо Бергольо Папою Римським, 13 березня 2023 року

Свій і чужий. Десять років Папи Франциска

Свій і чужий. Десять років Папи Франциска

13 березня 2013 року священник Хорхе Маріо Бергольо з Аргентини став Папою Римським. Чого досягнув Папа Франциск?
Релігія13 березня 2023 р.
Папа Римський Бенедикт XVI (архівне фото)

Йозеф Ратцінґер - життєвий шлях Папи Бенедикта XVI

Йозеф Ратцінґер - життєвий шлях Папи Бенедикта XVI

Світ прощається з Йозефом Ратцінґером - Папою Римським Бенедиктом XVI, що зрікся престолу в 2013 році. Фотогалерея DW.
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Бенедикт XVI

Помер Йозеф Ратцінґер - Папа Римський Бенедикт XVI

Помер Йозеф Ратцінґер - Папа Римський Бенедикт XVI

Папа Римський Бенедикт XVI помер у віці 95 років. Він був першим понтифіком з Німеччини за 500 років.
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