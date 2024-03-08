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Ердоган: Туреччина готова прийняти мирний саміт за участі РФ

Дмитро Шварц
8 березня 2024 р.

Водночас на перший "саміт миру", який має відбутися у Швейцарії, представників Росії не запрошуватимуть, заявив своєю чергою президент України Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган у Стамбулі, 8 березня 2024 року
Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган у Стамбулі, 8 березня 2024 рокуФото: DHA

Туреччина готова прийняти мирний саміт, до участі у якому буде запрошена і Росія, щоб покласти край війні, розв'язаній нею проти України. Про це у п’ятницю, 8 березня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"З самого початку ми робили та робимо внесок для завершення війни на основі перемовин. Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучена також і Росія", - сказав він.

Також Ердоган наголосив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та допомагає у питанні її відбудови.

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Зеленський: РФ не буде на першому "саміті миру"

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію не запросять на перший інаугураційний "саміт миру", який має відбутися у Швейцарії.

"Що стосується формату інаугураційного саміту - ми не бачимо представників Росії на цьому саміті, ми не бачимо, яким чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають", - сказав він. 

За його словами, "спочатку цивілізовані країни розроблять детальний план і будуть мати результат, а вже потім будуть залучати представників Росії, саме тих, хто готовий до справедливого миру".

Зеленський передав Ердогану список бранців РФ

Окрім того, Зеленський подякував Ердогану за його зусилля для звільнення українських громадян з російського полону. Він наголосив, що саме за посередництва Туреччини "вдалося досягти значних гуманітарних результатів".

Наразі Україна розраховує на подальші зусилля Туреччини щодо цього, зазначив Зеленський. Він повідомив, що передав Ердогану список громадян України, зокрема, кримських татар, яких утримує Росія "у тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких, нелюдських умовах".

"Маємо звільнити їх усіх - і воїнів і цивільних, і тих, хто був захоплений у полон при захисті свого народу, і тих, хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є", - сказав президент України. 

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