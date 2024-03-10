МЗС України та Польщі розкритикували слова Папи про мир

Глави МЗС України Кулеба та Польщі Сікорський відреагували на заяву Папи Франциска про "мужність підняти білий прапор" та почати переговори між РФ та Україною. Критикують ці слова і німецькі політики.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова Папи Римського Франциска про "мужність підняти білий прапор" та почати мирні переговори між Росією та Україною.

“Як щодо, для балансу, заохотити Путіна набратися мужності вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів”, - зазначив він у дописі у соцмережі X у неділю, 10 березня, з посиланням на інтерв'ю Папи.

Кулеба: Найсильніший стає на бік добра

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також прокоментував інтерв'ю очільника Ватикану, наголосивши, що "найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами".

"Що стосується білого прапора, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя. Наш прапор - синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів", - зазначив він у дописі у соцмережі X 10 березня.

Кулеба висловив вдячність Папі Франциску "за постійні молитви за мир", а також сподівання, "що після двох років нищівної війни в серці Європи він знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад п'ять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців".

Глава УГКЦ: Нікому й на думку не спадає здатися

Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав, який перебуває з візитом у Нью-Йорку, також висловився щодо заявив Папи. Як повідомляє пресслужба УГКЦ, він звершив молебень за перемогу України та справедливий мир у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені, під час якого заявив, що "Україна зранена, але не підкорена".

"Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії - послухайте наших людей у Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах! Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай Боже, була б хоча частково завойована - розшириться межа смерті", - зазначив він.

До всіх тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти, Блаженніший Святослав звернувся такими словами: "Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові".

Реакція німецьких політиків

Заяви Папи Франциска викликали різку критику у низки німецьких політиків від різних партій.

"Той, хто вимагає від України просто здатися, віддає агресору те, що він незаконно захопив, і тим самим погоджується на знищення України, - заявила виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заступниця голови німецького бундестагу Катрін Герінг-Еккардт (Katrin Görtt), яка поклала повну відповідальність за війну на президента РФ. - Негайно покласти край війні та стражданням може Володимир Путін, а не Україна".

Експерт із зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) заявив, що своїми словами папа Франциск надає президентові Росії "готовий план подальших дій". "Нечувано, що голова католицької церкви виступає на боці агресора", - написав він у соцмережі X у неділю.

Депутат бундестагу від ХДС Маттіас Хауер (Matthias Hauer) зізнався, що йому як християнину-католику "вкотре соромно за провал Римо-католицької церкви в головному питанні". "Таким чином Папа Римський радить Україні існувати під російською диктатурою", - написав він у X.

Резонансне інтерв'ю Папи Франциска

У суботу, 9 березня, низка ЗМІ звернулись до інтерв'ю Папи Франциска швейцарській телерадіокомпанії RSI, яке він дав ще на початку лютого. Запитання, поставлене Папі Римському журналістом Лоренцо Буччеллою, було сформульовано так: "В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це дасть легітимність тому, хто має більшу силу. Що про це думаєте ви?"

Відповідь понтифіка була такою: "Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильніший той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має мужність показати білий прапор, вести переговори. І сьогодні ви можете вести переговори за допомогою міжнародних держав".

Також він наголосив, що слово "переговори" - "це сміливе слово". "Коли ви бачите, що зазнаєте поразки, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну-посередника. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки ситуація не погіршилася", - додав він.

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Після суспільного резонансу, яке спричинило цитування розмови 9 березня, глава пресслужби Ватикану Маттео Бруні на наступний день зазначив, що слова Папи Римського Франциска слід розуміти як заклик до дипломатичного вирішення конфлікту.

"Папа приймає образ білого прапора, запропонований інтерв'юером, щоб позначити припинення воєнних дій, перемир'я, досягнуте завдяки мужності переговорів. Він бажає дипломатичного рішення для досягнення справедливого і міцного миру", - цитує Бруні онлайн-видання Vatican News.

Водночас глава пресслужби Ватикану нагадав, що в одному з більш ранніх інтерв'ю, яке стосувалося іншої конфліктної ситуації, Франциск уже наголошував, що "переговори - це ніколи не капітуляція".