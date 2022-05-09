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Ватикан

Ватикан - місто-держава. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ватикан".

Місто-держава Ватикан розташована в італійській столиці Римі. Папа Римський є главою Ватикану. Ватикан є центром католицької церкви. На території Ватикану проживає близько 450 мешканців. Загалом це місто-держава має понад 600 громадян. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською

Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською 17.04.2022

Під час Всеношного пасхального чування Папа Франциск звернувся до делегації з України й мера Мелітополя, який побував у полоні.
Найкрасивіші міста Європи: Рим (фотогалерея)

Найкрасивіші міста Європи: Рим (фотогалерея) 11.02.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Рима. І це не лише Колізей чи Ватикан, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.
Найкрасивіші міста Європи: Рим

Найкрасивіші міста Європи: Рим 11.02.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Рима. І це не лише Колізей чи Ватикан, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.
Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників

Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників 08.02.2022

Колишній понтифік Бенедикт XVI вибачився перед жертвами сексуального насильства в католицькій церкві. Це стало реакцією на розслідування зловживань з боку священнослужителів.

Новорічна меса: Папа Римський закликав не ображати жінок

Новорічна меса: Папа Римський закликав не ображати жінок 01.01.2022

"Образити жінку - значить образити Бога", - сказав Папа Франциск під час першої новорічної меси у Ватикані.
Папа Римський закликав до діалогу, щоб вирішити українську кризу

Папа Римський закликав до діалогу, щоб вирішити українську кризу 12.12.2021

Глава католицької церкви Франциск сподівається, що прийдешнє Різдво принесе мир в Україну. 
Крах цивілізації: Папа Римський закликав змінити ставлення до мігрантів

"Крах цивілізації": Папа Римський закликав змінити ставлення до мігрантів 05.12.2021

Під час візиту до Греції Папа Римський відвідав табір мігрантів на Лесбосі. Він закликав європейські уряди приймати мігрантів "пропорційно до можливостей кожної країни".
Папа Римський найближчим часом може відвідати Україну - глава УГКЦ

Папа Римський найближчим часом може відвідати Україну - глава УГКЦ 02.12.2021

Найближчим часом Папа Римський Франциск може відвідати Україну, заявив глава УГКЦ Святослав Шевчук. За його словами, віряни очікують, що після цього закінчиться війна в Україні.

Хлопчик перервав аудієнцію Папи Римського (21.10.2021) 21.10.2021

Надзвичайно зворушливе відео з Ватикану. 10-річний хлопчик підійшов до Папи Римського, перервавши аудієнцію. Йому дуже сподобалася біла шапочка Папи - дзуккетто. Дивіться, що було далі.
ООН вимагає від Канади та Ватикану розслідування щодо знайдених останків 215 дітей

ООН вимагає від Канади та Ватикану розслідування щодо знайдених останків 215 дітей 05.06.2021

Смерть 215 дітей корінних народів, останки яких знайшли на території колишньої канадської школи-інтернату, що працювала під егідою католицької церкви, має бути розслідувана, наголосили в ООН.

На Ватикан подали до суду через… образ Христа (28.05.2021) 28.05.2021

Не поділили Христа. Вулична художниця подала до суду на Ватикан, бо Святий Престол без її дозволу використав на поштовій марці створене мисткинею зображення Ісуса Христа.

Зеленський кличе Путіна на зустріч у Ватикан

Зеленський кличе Путіна на зустріч у Ватикан 28.04.2021

Ватикан може бути "оптимальним з усіх точок зору" місцем для зустрічі з Володимиром Путіним, переконаний Володимир Зеленський.

Папа Римський на Великдень закликав до солідарного розподілу вакцин від коронавірусу

Папа Римський на Великдень закликав до солідарного розподілу вакцин від коронавірусу 04.04.2021

Через пандемію COVID-19 великодні урочистості за участі Папи Римського Франциска вже другий рік поспіль відбулися без вірян на площі Святого Петра у Ватикані. Понтифік закликав до солідарного розподілу вакцин.
Ватикан не благословлятиме грішні одностатеві союзи

Ватикан не благословлятиме "грішні" одностатеві союзи 15.03.2021

Католицьке вчення говорить, що шлюб - це союз чоловіка і жінки заради створення нового життя. Оскільки гомосексуальні союзи не мають на меті бути частиною цього плану, тож церква не може їх благословити, заявив Ватикан.
У Ватикані за відмову від вакцинації погрожують звільненням

У Ватикані за відмову від вакцинації погрожують звільненням 18.02.2021

Співробітники Ватикану, які не мають медичних протипоказань, але відмовляються від вакцинації проти коронавірусу, можуть бути звільнені. Папі Римському Франциску та його попереднику Бенедикту XVI вже зробили щеплення.
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