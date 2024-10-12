ППО й інвестиції: Зеленський підбив підсумки турне Європою

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 12 жовтня, підбив підсумки свого турне до Європи, який він здійснив протягом поточного тижня.

"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні - це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін. Представив нашим партнерам деталі Плану перемоги. Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними", - зазначив він у дописі у Telegram, не надавши однак конкретики.

Як йдеться у відеоролику, який Зеленський додав до посту, візити стали важливими "для захисту наших людей від російських ударів, для посилення українських позицій". "Тільки сильними ми зможемо зупинити війну та досягти миру - миру справедливого... Представили нашу стратегію, обговорили деталі Плану перемоги, який має стати надійним мостом до саміту миру і примусити Росію до завершення війни. Тепер команди наших держав працюватимуть над наповненням кожного кроку", - йдеться у відео.

Європейське турне Зеленського

Нагадаємо, Зеленський цього тижня здійснив візити до декількох європейських країн після того, як стало відомо, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке мало пройти за участі Зеленського 12 жовтня, перенесли через скасування візиту Джо Байдена у зв'язку з ураганом "Мілтон" у США.

Зокрема, 10 жовтня у Лондоні він зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером та генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марком Рютте. Того ж дня у Парижі відбулася зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Після цього президент України у Римі провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні, та провів у Ватикані переговори з Папою Римським Франциском.

Наостанок, 11 жовтня Зеленський прибув до Берліна, де зустрічався з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) та з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).