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Єрмак: Партнери розуміють, для чого "план перемоги"

Євгенія Наконечна
12 жовтня 2024 р.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував підсумки візити Володимира Зеленського до європейських столиць.

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Очільник офісу президента України Андрій Єрмак (фото з архіву)
Очільник офісу президента України Андрій Єрмак (фото з архіву)Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/picture alliance

Конкретні відповіді на представлений президентом України Володимиром Зеленським "план перемоги" в Європі "потребують часу". Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі національного телемарафону у суботу, 12 жовтня.

"Велика увага до "плану перемоги". Наші партнери розуміють логіку цього плану. Було б дивно отримати миттєву відповідь, адже нам потрібна дуже конкретна відповідь, а будь-яка конкретика потребує часу. Ми все розуміємо, і партнери наші теж розуміють, що на війні час обчислюється навіть не днями, а годинами, тому ми розраховуємо на фідбек якомога швидше. Фідбек у вигляді конкретних кроків", - сказав Єрмак.

Коментуючи візити Зеленського до європейських столиць, керівник його офісу відзначив, що "у всіх цих столицях були дуже глибокі і предметні розмови". "І наші партнери дуже глибоко в ситуації. Вони все розуміють, вони розуміють, для чого цей "план перемоги", - запевнив він.

Єрмак також наголосив, що "план перемоги" насамперед передбачає створення прийнятних для України умов щодо закінчення війни з подальшою реалізацією "формули миру". "Сподіваюся, що вже наступні кроки наших партнерів будуть якнайкраще демонструвати їхню підтримку щодо цього плану", - підсумував керівник ОПУ.

Турне Зеленського Європою

Протягом цього тижня Зеленський зустрівся у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії та генеральним секретарем НАТО, у Парижі - з президентом Франції, у Римі - з главою італійського уряду та у Ватикані - з Папою Римським, а напередодні у Берліні - з німецьким канцлером. Всім їм він представив "план перемоги".

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