Зеленський у ФРН: військова допомога Києву і "план перемоги"

Президент України Володимир Зеленський прилетів до ФРН і зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. Про що вони говорили і як оцінили у Берліні "план перемоги" України?

Після зустрічей у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії та генеральним секретарем НАТО, у Парижі - з президентом Франції, у Римі - з главою італійського уряду та у Ватикані - з Папою Римським, президент України Володимир Зеленський прилетів у п'ятницю, 11 жовтня, до Берліна.

Власне, у Німеччині, на американській авіабазі в Рамштайні, він мав намір взяти участь у першій на найвищому рівні зустрічі так званої "контактної групи" з приблизно 50 країн, котрі надають Україні допомогу у війні проти Росії. Раніше такі зустрічі відбувалися лише на рівні міністрів оборони. Однак після скасування візиту до ФРН президента США Джо Байдена, спричиненого ураганом "Мілтон", саміт у форматі "Рамштайн" також був відкладений на невизначений час.

У Берліні Володимир Зеленський зустрічався з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) та з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

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Зеленському пообіцяли новий пакет військової допомоги

О 14:25 за середньоєвропейським часом на галявину поруч із будівлею відомства канцлера приземлився синій вертоліт федеральної поліції. За кілька хвилин - ще один. Це був, очевидно, відволікаючий маневр - адже Володимир Зеленський перебував лише у третьому гелікоптері, який прилетів через десять хвилин і приземлився вже на території самого відомства.

Перед початком переговорів президент України та німецький канцлер виступили перед журналістами із короткими заявами. Шольц нагадав про те, що Німеччина посідає друге місце у світі після США за обсягом військової допомоги Україні та перше - серед європейських країн. Глава уряду ФРН назвав ті озброєння та боєприпаси, які Німеччина вже поставила для ЗСУ, та анонсував новий пакет допомоги.

"До кінця цього року за підтримки наших партнерів - Бельгії, Данії та Норвегії - ми сформуємо ще один пакет військової допомоги Україні на суму в 1,4 млрд євро, - зазначив Шольц. - У ньому будуть системи ППО типу IRIS-T та Skynex, зенітні самохідки Gepard, гусеничні та колісні гаубиці, бойові танки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та артилерійські боєприпаси”.

Згадав канцлер і про необхідність проведення після зустрічі у швейцарському Бюргенштоку ще однієї міжнародної мирної конференції щодо врегулювання конфлікту в Україні. Цього разу - вже за участю Росії. Однак досягнення миру, констатував Шольц, може бути здійснено лише на основі міжнародного права: "Ми не приймемо миру під диктовку Росії".

Утім, Росія, за словами Зеленського, ухиляється від чесної дипломатії та припинення війни відповідно до Статуту ООН. Президент України заявив, що він представить канцлеру план, який з погляду України, змусить Росію припинити війну - бажано вже 2025 року, а також виключить повторення такої агресії у майбутньому.

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Що говорять у Німеччині про український "план перемоги"

Наприкінці вересня у Вашингтоні Зеленський вже представив так званий "план перемоги" України американському президентові, але його деталі й досі залишаються невідомими. Розпитати про них українського президента журналісти, які прийшли до відомства канцлера, не змогли - питання не були передбачено. І пресконференція за підсумками переговорів - також.

Експерти вважають, що суть цього плану полягає в тому, щоб, з одного боку, посиливши Україну за рахунок збільшення та прискорення західної військової допомоги, а з іншого боку, послабивши Росію шляхом посилення економічних санкцій, змусити Москву піти на серйозні дипломатичні переговори з Києвом.

Зважаючи на це, німецька бульварна газета Bild з посиланням на італійську Corriere della Sera пише, що Зеленський під час свого європейського турне вперше дав зрозуміти, що готовий на перемир'я уздовж сьогоднішньої лінії фронту за умови, що США нададуть Україні приблизно такі ж гарантії безпеки, як Японії, Південній Кореї та Філіппінам. А від європейських партнерів він очікує прискорення процесу вступу України до ЄС, що значно покращить для країни перспективи економічного зростання. "Це означає, - пише Bild, - що Київ прощається зі своєю метою звільнити всю територію України перед початком переговорів із Путіним".

Інакше оцінює план Зеленського зовнішньополітичний експерт фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, полковник у відставці Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). "У плані Зеленського не йдеться про перемогу, як ми її зазвичай розуміємо, - пояснив він у п'ятницю в інтерв'ю першому каналу телебачення ФРН (ARD). - Ідеться про те, щоб так обмежити можливості Росії, щоб вона не могла повністю підкорити Україну, щоб Україна отримала перспективу повернути свої території. Це вирішальний момент. Для цього, зокрема, необхідно зруйнувати військові плацдарми в Росії. А канцлер, на відміну від лідерів інших європейських країн, чинить цьому спротив і таким чином ізолює Німеччину".

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Суперечки про далекобійну зброю та удари вглиб Росії

Кізеветтер має на увазі прохання Києва дозволити застосування далекобійної зброї, яку ЗСУ одержують від західних країн, по цілях у глибині Росії. За повідомленнями газети The Guardian, з посиланням на джерела в британському уряді, Лондон вирішив дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Такі ракети постачає Україні і Франція, яка, заявив Кізеветтер, також не перешкоджає їхньому запуску по військових цілях на території РФ.

Кримський міст: чи вдарить Україна далекобійною зброєю? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

А що ж Німеччина, яка посідає перше місце серед європейських країн за обсягом військової допомоги Україні? "Німеччина не постачає ЗСУ зброю, дальність дії якої ставила б питання про її застосування по цілях у глибині Росії, - заявило високопоставлене джерело у відомстві німецького канцлера. - Тож такі озброєння і не є предметом дискусії щодо цього, яка ведеться переважно між Україною та США. Тож нам і немає чого вирішувати".

Україна, щоправда, давно просить у Німеччини крилаті ракети TAURUS, здатні уражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Але Олаф Шольц щоразу відповідає відмовою, побоюючись, що у разі передачі Києву таких ракет Німеччина та НАТО можуть втягнутися у війну з Росією.

На що чекають німці від канцлера та українського президента

Про активізацію дипломатичних зусиль щодо припинення війни в Україні канцлер Шольц перед початком переговорів із президентом Зеленським говорив не вперше. За деякою інформацією, Олаф Шольц нібито готується поговорити з Володимиром Путіним телефоном. Остання з відомих таких розмов між ними відбулася майже два роки тому - 2 грудня 2022 року.

На користь відновлення прямого діалогу між Берліном і Москвою висловлюється і більшість жителів Німеччини - 59 відсотків. Такими є щойно оприлюднені результати опитування соціологічного інституту YouGov, проведеного на замовлення інформаційної агенції DPA. А на сході Німеччини за це виступають навіть 68% опитаних.

Менш одностайні німці в оцінці умов початку мирних переговорів. 39 відсотків поділяють жорсткий підхід, згідно з яким починати їх можна лише після того, як Україна відновить свою територіальну цілісність у межах 2013 року. 22 відсотки вважають, що Київ має пожертвувати анексованим у 2014 році Кримом, а ще 23 відсотки - взагалі усіма регіонами, окупованими Росією з лютого 2022 року. Тобто 45 відсотків опитаних погоджуються з переговорами в обмін на територіальні поступки України.

Родерих Кизеветтер, в свою очередь, выступает вообще против каких бы то ни было дипломатических усилий с целью прекращения войны в Украине: "Украине грозит полное завоевание, массовый исход населения, и Путину непонятно, зачем в такой ситуации вести переговоры. Всякие дипломатические инициативы у Путину вызывают смех, они не могут вынудить его сесть за стол переговоров. Он видит, что у украинцев на исходе боеприпасы и поэтому они хотят вести переговоры".

Родеріх Кізеветтер, у свою чергу, виступає взагалі проти якихось дипломатичних зусиль з метою припинення війни в Україні: "Україні загрожує повне захоплення, масовий відтік населення, і Путіну незрозуміло, навіщо в такій ситуації вести переговори. Будь-які дипломатичні ініціативи у Путіна викликають сміх, вони не можуть змусити його сісти за стіл переговорів. Він бачить, що в українців закінчуються боєприпаси і тому вони хочуть вести переговори".