Розвідка США проти дозволу ЗСУ бити західною зброєю вглиб РФ

Американські розвідники вважають, що Росія серйозно відповість, якщо Захід дозволить Україні бити його далекобійними ракетами по її території. Тим часом глава МЗС Британії гадає, що є шанс добитися дозволу до кінця року.

Американська розвідка не рекомендує керівництву США надавати Україні дозвіл на завдання ударів углиб території Росії західною далекобійною зброєю, бо вважає, що РФ може вжити серйозних заходів у відповідь, повідомило в ніч на п'ятницю, 27 вересня, американське видання The New York Times (NYT ) із посиланням на джерела.

Серед можливих відповідей Кремля розвідники називають активізацію диверсійних дій у Європі, наприклад підпалів, та атаки на європейські й американські військові бази.

Розвідка США також вважає, що надання Україні такого права не матиме визначального впливу на хід війни, адже країна має дуже обмежену кількість зброї такого типу і не факт, що отримає нові партії. Зараз Збройні сили України (ЗСУ) мають американські далекобійні ракети ATACMS, британські Storm Shadow і французькі SCALP.

Крім того, розвідники попереджують, що вже після першого подібного удару росіяни найімовірніше перенесуть склади боєприпасів, командні пункти, техніку тощо поза зону дії ракет.

Остаточне рішення щодо можливого послаблення обмежень на удари залишається за президентом США Джо Байденом.

У Британії сподіваються на шанс добитися дозволу до зими

Тим часом міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі заявив в інтерв'ю української служби "Голосу Америки" (VOA ), що рішення щодо зняття обмежень для ЗСУ може бути ухвалене до початку зими.

"Я знаю, що президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Попереду також зустріч G20. Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну всім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025-го року", - сказав він.

З посиланням на британську розвідку Ламмі додав, що наступного року ситуація для президента РФ Володимира Путіна стане набагато складнішою. "Оскільки ми переходимо з осені в зимовий період, зараз саме той момент, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість Україні", - наголосив він.

Для надання дозволу ЗСУ бити британськими ракетами Storm Shadow необхідна згода Байдена, адже ті мають американські системи наведення.

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