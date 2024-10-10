Зеленський: Припинення вогню не обговорюється

У Парижі президент України Володимир Зеленський представив президенту Франції Еммануелю Макрону "план перемоги" і заперечив повідомлення ЗМІ про нібито обговорення з партнерами замороження війни на нинішній лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що не обговорює з партнерами припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту в обмін на гарантії безпеки від країн Заходу. Про це він сказав журналістам увечері в четвер, 10 жовтня, після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці в Парижі.

"Це не є предметом наших обговорень - будь-яке припинення вогню. З іншими партнерами ми також не говорили про це. Я бачив, що сьогодні у ЗМІ було багато інформації про те, що нібито я приїхав (до союзників. - Ред.) говорити про припинення вогню. Ні. Це не правда. Росія багато працює зі ЗМІ, з дезінформацією, все це зрозуміло", - сказав він.

Про нібито готовність Зеленського до замороження війни на теперішній лінії фронту в обмін на гарантії Заходу написало італійське видання Corriere della Sera. За даними журналістів, гарантії, які Зеленський нібито прагне отримати від США, можуть бути подібними до тих, які від них отримали Японія, Південна Корея та Філіппіни.

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Зеленський та Макрон обговорили "план перемоги"

Зеленський розповів, що на зустрічі з Макроном представив тому свій "план перемоги".

"Детально обговорили пункти "плану" й нашу стратегію. Дякую за продуктивну розмову та всі питання, що допомагають нам сформувати спільний погляд на те, як наблизити мир. Цінуємо лідерство Франції на цьому шляху та домовилися на рівні команд працювати далі над наповненням наших кроків", - написав він у Telegram за підсумком зустрічі.

Своєю чергою Макрон зауважив, що Зеленський окреслив йому "план України на найближчі тижні", а також вони обговорювали стратегію на "наступні тижні та місяці", пише французька інформаційна агенція AFP.

Європейське турне Зеленського з "планом перемоги"

З Парижа Зеленський поїде до Рима на зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні, якій він також має представити "план перемоги". Вранці в п'ятницю, 11 жовтня, у нього заплановані переговори з Папою Римським Франциском у Ватикані. Звідти Зеленський поїде в Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Їм він також презентує "план перемоги".

Раніше в четвер у рамках свого європейського турне Зеленський зустрівся з прем'єром Великобританії Кіром Стармером і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Лондоні, з якими поділився "планом перемоги".

Першими з цим планом Зеленський ознайомив президента США Джо Байдена та кандидатів у президенти, які замінять його на цій посаді після виборів 5 листопада - Камалу Гарріс ("Демократична партія") і Дональда Трампа ("Республіканська партія"). Детально представити план широкому колу партнерів президент планує на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка має відбутися "найближчим часом", після чого обіцяє зробити його публічним.

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