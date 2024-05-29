У що обійдеться Заходу поразка України у війні з РФ

Якщо Захід дозволить Москві перемогти у війні проти України, Кремль та його авторитарні союзники поширять свій вплив по всьому світу, підриваючи основи міжнародного правопорядку та демократії. Натомість підтримка України, яка призведе до її перемоги, а згодом - до членства у ЄС, принесе її союзникам безпекові переваги та економічні можливості. Такого висновку доходять автори дослідження "Україна: ціна бездіяльності", підготовленого брюссельським аналітичним центром Friends of Europe у рамках "Української ініціативи", який було представлено у Брюсселі у вівторок, 28 травня.

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Свої висновки автори дослідження зробили на підставі інтерв'ю з представниками НАТО, Єврокомісії, Європейської зовнішньої служби, Європейського банку реконструкції та розвитку, членами уряду та парламенту України, а також політичними та економічними експертами з країн-членів ЄС та НАТО. Багато хто з учасників інтерв'ю погодилися висловити свої думки для дослідження лише на умовах анонімності.

Допомагати Україні - не лише "морально правильно", а й вигідно

"Війна в Україні - визначальна подія сучасності. І вибір, який уряди на Заході роблять, реагуючи на неї, матиме далекоглядні наслідки не лише для України чи Європи, але й для демократії у всьому світі", - йдеться у дослідженні. У ньому проаналізовані прямі та гібридні загрози, які становить режим Росії для країн НАТО та ЄС, і наголошується, що надання фінансової та військової допомоги, необхідної Україні для того, щоб виграти війну, - це не лише є "морально правильним", а й відповідає геополітичним та економічним інтересам Заходу.

У разі поразки Києва "Путін не зупиниться на Україні, а продовжить просувати імперські амбіції Росії", і жодна з європейських країн не почуватимуться у безпеці, відзначається у документі. І хоча на тлі зростання "вартості війни" та уповільнення економічного зростання у Європі та Північній Америці спостерігається зниження настроїв суспільного співчуття та солідарності з українцями, витрати на підтримку України сьогодні "позбавлять платників податків від ще більших витрат на оборону в довгостроковій перспективі".

Окрім того, перемога України у кінцевому результаті принесе Заходу не лише сильного стратегічного союзника, а й "економічного партнера з величезним потенціалом". Так, зокрема, повоєнна відбудова України може становити для західних партнерів значний бізнес-інтерес. "Підтримка України вже створює робочі місця на Заході, а інвестування у її відбудову принесе ще більшу вигоду", - стверджують автори дослідження. А інтеграція сільськогосподарського та енергетичного секторів України у європейську економіку "підвищить безпеку поставок та допоможе захистити споживачів від цінових шоків".

Дії Заходу мають вирішальне значення для перемоги України і для її подальшого руху до "демократичного, європейського майбутнього". "За належного рівня міжнародної підтримки Україна може досягти результату, який захистить це майбутнє, гарантуючи, що вона стане сильним, незалежним партнером для Заходу та прикладом для демократій у всьому світі", - доходять висновку автори дослідження.

"Росія має програти цю війну"

З цими висновками погодилися також учасники дискусії, яка відбулася під час презентації дослідження за присутності українських військових ветеранів. За два з половиною роки, протягом яких триває війна, європейці зрозуміли, що свобода та безпека мають ціну і "ми повинні її платити", заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. "Ми повинні дати відповідь агресору та стати на захист європейських цінностей. І тому треба говорити про більше, ніж просто про солідарність з українцями", - сказала вона. Міністерка переконана, що надаючи допомогу Україні, країни ЄС "самі стають сильнішими".

Наразі лише понад 30 країн "підтримують і активно допомагають Україні", відзначив міністр оборони Естонії Ганно Певкур. За його словами, Захід має визначитися, чи він "хоче, аби Україна виграла". "Для нас важливо, щоб Україна не просто виграла війну, а щоб Росія її програла, бо ми розуміємо, що стоїть на кону", - сказав Певкур.

Естонія є однією з країн, які найбільше допомагають Україні, і виділяє 0,25 відсотка свого ВВП на військові потреби Києва. "Якби інші країни робили те, що роблять Естонія, інші країни Балтії, Польща та Нідерланди, то ця війна скінчилася б уже давно", - констатував міністр.

"Ідеться про експансіонізм РФ та відновлення імперії"

Ціна кожного дня затримки західної допомоги Україні - втрачені людські життя та зруйнована інфраструктура, відзначила колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Китарович. А війна в Україні матиме вплив на майбутнє всієї Європи. "Давайте не дурити себе, говорячи, що війна зупиниться в Україні. Бо йдеться про російський експансіонізм і про відновлення Російської імперії. Ми бачимо зіткнення різних способів життя і різних цінностей, які є спільними для нас з Україною", - сказала експрезидентка.

Допомога Україні - це не дорога забаганка чи доброчинність, бо інвестиції в успіх України "будуть стократно відшкодовані з огляду на те, що вона може запропонувати Європі", вважає колишній речник НАТО Джеймі Ши, який модерував дискусію. "Україна вже сьогодні є ключовим партнером ЄС в енергетичному секторі і стане рівноправним членом нашого єдиного ринку. Незважаючи на величезні труднощі, вона продовжує проводити реформи, щоб досягнути цієї мети", - відзначила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон. Вона наголосила, що західні партнери України "повинні робити все, щоб Україна виграла". "Якщо війну виграє Росія, то це стане великою загрозою для безпеки енергопостачання Європи", - наголосила Сімсон.