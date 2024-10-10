Зеленський обговорив "план перемоги" зі Стармером і Рютте

Під час візиту Зеленського до Лондона він зустрівся з британським прем'єром Стармером і генсеком НАТО Рютте. Серед обговорених тем - "план перемоги".

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером та генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марком Рютте у Лондоні, куди він прибув у четвер, 10 жовтня.

На початку тристоронньої зустрічі із Зеленським і Рютте на Даунінг-стріт Стармер заявив, що "дуже важливо, що ми можемо продемонструвати нашу незмінну прихильність підтримці України", цитує інформагенція Reuters. Крім того, Стармер визнав, що однією з тем під час перемовин з Зеленським стане "план перемоги" Києва. За словами керівника британського уряду, ця зустріч - це ще одна нагода "пройтися по плану, обговорити його в деталях".

Сам Зеленський повідомив після зустрічі, що всі троє "домовилися опрацювати його разом із союзниками". Він також подякував уряду Великобританії за активну оборонну допомогу Україні, зокрема далекобійними засобами ураження.

Рютте теж визнає за кожною країною-членом НАТО право самій дозволяти удари її зброєю по РФ

Тим часом Марк Рютте додав, що під час зустрічі обговорювалося й питання застосування західного озброєння проти цілей углиб РФ. Рютте дав зрозуміти, що він дотримується погляду його попередника на цій посаді, Єнса Столтенберга, щодо дозволу Україні застосовувати західне озброєння по цілях углиб РФ, наголосивши, що кожна країна-член Альянсу сама може вирішувати, чи дозволяти ЗСУ таке застосування переданої зброї, чи ні.

Крім того, Рютте визнав, що він не переймається через можливе припинення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів у разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США в листопаді цього року, передає Reuters.

Європейське турне Зеленського

Очікується, що після зустрічі в Лондоні 10 жовтня Володимир Зеленський прибуде до Парижа, де його прийме президент Франції Еммануель Макрон, що вже анонсував Єлисейський палац.

Офіс прем'єр-міністрки Італії Джорджі Мелоні заявив, що вона теж зустрінеться в Римі з президентом України 10 жовтня, після чого Зеленського прийме у Ватикані Папа римський Франциск, повідомлялося далі.

Крім того, за даними Reuters, 11 жовтня на Зеленського очікують в Берліні, де він зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

Тим часом засідання контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися в Німеччині 12 жовтня, відклали. Раніше свій приїзд туди скасував президент США Джо Байден. У Білому домі пояснили це рішення тим, що до узбережжя Флориди наближається потужний ураган "Мілтон".