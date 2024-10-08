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Байден скасував візит на "Рамштайн" через ураган

Дмитро Шварц
8 жовтня 2024 р.

У Німеччині президент США мав головувати на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

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Президент США Джо Байден і речниця Білого дому Карін Жан-П'єр
Джо БайденФото: CNP/MediaPunch/IMAGO

Президент США Джо Байден скасував через ураган "Мілтон" свій візит до Німеччини, де він мав головувати на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн" ). Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Враховуючи прогнозовану траєкторію та силу урагану "Мілтон", президент відкладає свою поїздку до Німеччини та Анголи, щоб проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і реагування на нього, на додаток до поточного реагування на наслідки урагану "Гелен", - написала вона у соціальній мережі X.

Байден планував чотиристоронню зустріч щодо України

У Берліні 10 жовтня Байден мав зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, щоб обговорити Україну.

Зеленський представить на "Рамштайні" партнерам "план перемоги"

12 жовтня Байден мав головувати на засіданні "Рамштайну". На цій зустрічі президент України Володимир Зеленський обіцяв представити партнерам "план перемоги", після чого зробити його публічним для громадськості.  

Читайте також: Зеленський показав "план перемоги" Байдену і Гарріс

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